JA全農たまごは9月5日、「TamagoFun(タマゴファン)」シリーズの新商品「そのまま使える便利なたまご」(オープン価格)を全国のスーパーマーケットなどにて発売した。
同商品は、茹でる、殻をむく、つぶす、味をつけるといった工程をすべて済ませた下ごしらえ済みのたまご。
様々なメニューに合わせたり自由自在にアレンジできるよう、風味を引き立てるマイルドな味わいに仕立てている。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
就活でやらかした話 第41回 【漫画】就活生が、履歴書の文面を生成AIで作成した結果……どこでバレた!?
「80歳以上で健康な人」が行っていた生活習慣、最多回答は?
老化に気づいた瞬間 第15回 【漫画】“リジェネ”の有効期限は40歳らしい…? “若さ”というバフが切れてしまった日
高校生の自転車通学事故数が11年連続ワースト1位となった都道府県は? - 2024年中高生の事故件数を調査
本当にあった転職のお話 第15回 【漫画】「転職してよかった…!」と心から思える瞬間
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。