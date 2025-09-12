「え、痛っ!」「ここカットでお願いします」　timelesz橋本将生&寺西拓人、キールズ新WEB CM第2弾・インタビュー動画公開

アイドルグループ・timeleszの寺西拓人と橋本将生が、スキンケアブランド・キールズの新WEB CM第2弾に出演。「その二面性ズルくない?」をコンセプトに、保湿力を兼ね備えた製品の特徴が伝わる内容となっている。

インタビューシリーズ動画「KIEHL'S TALK EPISODE2」も特別公開

2025年6月、日本のブランドアンバサダーに起用された2人。新WEB CMのほか、キールズ公式LINEと公式YouTubeでは、2人のインタビューシリーズ動画「KIEHL'S TALK EPISODE2」も特別公開される。

ブランドアンバサダーとして、スキンケアの知識が増えている寺西と橋本。インタビューは、そんな一面やそれぞれが思う互いの二面性など、ここでしか見れない仲睦まじい様子も収められている。

寺西拓人&橋本将生インタビュー(一部抜粋)

――クリーム UFCはどんな存在ですか?

橋本:僕はズバリ言いますと毎日使ってるんで、欠かせない存在「あいぼう」ですね。

寺西:手放せないよね。僕ね、「お守り」。

橋本:(クリーム UFCによって)守られてますしね。

――おすすめのクリーム UFC使用シチュエーションは?

寺西:これ本当にいいから! (クリーム UFCを)特別な日に使ってほしいね。ライブの前日とか。

橋本:僕は逆に毎日(クリーム UFCを)使うことによって、毎日が特別な日になる。

寺西:結局毎日が特別みたいなところあるからね。僕たちマジで使ってるじゃん? だからおそろいに使ってほしいよね? 皆さんもね。

――クリーム UFCに守られたなと思った経験はありますか?

寺西:刺激から肌を守ってくれるんだよね。

橋本:風とかも刺激になるらしい。どんな肌にも、乾燥肌でも、脂性肌、混合肌の人も合うと思うからぜひ使ってほしいな。

寺西:これ聞いた話なんだけど、肌は毎日300回の刺激を受けてるわけですよ。

橋本:300回!?

寺西:400mlの水分が失われてるって言われてるんだって。

(寺西が橋本の頬をつねる)

橋本:え、痛っ!

寺西:今、守ってくれたよ多分。ここカットでお願いします。

橋本・寺西:(笑)