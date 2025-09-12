ビームスは、スターバックス コーヒー ジャパンと、ファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクトとして〈STARBUCKS STAND by BEAMS(スターバックス スタンド バイ ビームス)〉をスタートする。

第一弾として、コンセプトを象徴する『CORE Collection』全16型(31アイテム)を、9月12日10:00より「ビームス ライフ 横浜」の店頭および「スターバックス公式オンラインストア」にて発売する。

STARBUCKS STAND by BEAMS(スターバックス スタンド バイ ビームス)

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は、コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを通じてもっと自由に、もっとクリエイティブに楽しむことを目指すプロジェクト。

今回発売する『CORE Collection』は、通年活躍する普遍的なデザインと、日常の様々なシーンに馴染みやすいシンプルさを兼ね備えた定番ラインナップ。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴをあしらったTシャツ、クルーネックスウェット、コーヒー豆の後染め加工を施したデニムカバーオールやデニムパンツなど、日常に取り入れやすい全16型・31アイテムを展開。サイズはXS~XLを揃え、ユニセックスで楽しめる。

ライフスタイルプロジェクト〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は、新たなコンセプトのもと開発した商品ラインナップを今後も定期的に発表予定。

ビジュアルイメージ

ビジュアルイメージ

ビジュアルイメージ

今回のビジュアルは、“時間をとめて、いまを味わう”がコンセプト。 日常の中にある何気ないけれど大切な瞬間を大切にしたい、という想いをビジュアルで表現。 コーヒーと本コラボレーションアイテムとともに、自分らしい時間を心ゆくまで楽しんでほしい。

発売概要は以下の通り。

発売日は、9月12日10:00。販売店舗は、ビームス ライフ 横浜、スターバックス公式オンラインストア。アイテム数は全16型でサイズ展開はXS~XL。

アイテム概要は以下の通り。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO Tシャツ

商品名は、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO Tシャツ。8,800円。

サイズ展開は、XS / S / M / L / XL。カラーは、ホワイト / グリーン / ブラウン。

フロントとバックに〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ロゴをあしらったオリジナルの半袖Tシャツ。肩幅と身幅にゆとりを持たせつつ、ネックはできるだけ身体に沿うよう設計し、メリハリのあるシルエットに仕上げている。14番手の糸で織り上げたUSAコットン天竺を採用し、シャリ感のあるドライタッチと、季節を問わず着られる程よい肉感が魅力。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO クルースウェット

商品名は、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO クルースウェット。 17,600円。

サイズ展開は、XS / S / M / L / XL。カラーはオートミール / グリーン / ブラウン。

フロントに刺繍、バックにプリントで〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴをあしらった、オーセンティックなクルーネックスウェット。肩幅と身幅にゆとりを持たせつつ、ネックはできるだけ身体に沿うよう設計し、メリハリのあるシルエットに仕上げている。ヘビーウェイト生地を採用しているため型崩れしにくく、ビームスが得意とするアメリカンライクな雰囲気を漂わせる。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ブラックデニムカバーオール

商品名は、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ブラックデニムカバーオール 。44,000円。

サイズはXS / S / M / L / XL。カラーはブラック。

日本製の12.5オンスブラックデニムを採用したカバーオール。ブラックデニムの色目を落とした後、色の抜けた部分にコーヒー豆の捨て殻を利用した染色剤で特殊な後染め加工(製品洗い)を施し、上品で深みのある表情に仕上げている。ヴィンテージのカバーオールから着想を得て、3本ステッチや衿のコーデュロイ使いなどのディテールを忠実に再現。一方で、着丈やパッチポケットのサイズ・位置を調整し、肩幅と身幅にゆとりを持たせることで、現代的でリラックス感のあるシルエットにアップデートした。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ブラックデニムパンツ

商品名は、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ブラックデニムパンツ。 38,500円。

サイズはXS / S / M / L / XL。カラーはブラック。

日本製の12.5オンスブラックデニムを採用。色目を落とした後、色の抜けた部分にコーヒー豆の捨て殻を利用した染色剤で特殊な後染め加工(製品洗い)を施し、ブラックデニムに奥行きと上品さを加えた。ヒップポケットの隠しカンヌキやポケット形状など、ヴィンテージデニムのディテールを踏襲しながら、全体にゆとりを持たせて現代的にアップデート。太ももから裾にかけてストンと落ちる、ややストレート気味のシルエットで、快適さとスタイルを両立している。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ステンレスTOGOボトル

商品名は、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ステンレスTOGOボトル 。5,800円。

サイズは473ml。カラーはオレンジ / グリーン / ブラウン / シルバー。

〈スターバックス〉の定番ペーパーカップをモチーフにした形状に、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴをあしらったオリジナルデザイン。背面にはサイレンロゴの型押しと、両社のロゴをレーザー刻印しています。ドリンクを注ぎやすい広口設計で、洗いやすく氷も入れやすい仕様。リッドにはロック機能を備え、ボタンを右にスライドさせて押し込むとフタが開く。真空二重構造のステンレス製で、保温・保冷性に優れている。

※本商品は、〈スターバックス〉のコミューターマグクーポンの付与対象外となる。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉6P LOGO キャップ

商品名は、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉6P LOGO キャップ。 6,600円。

サイズはONE SIZE。カラーはグリーン / ブラウン。

オリジナルのクラシックな6パネルベースボールキャップ。フロントに刺繍でロゴをあしらい、カジュアルながらもシックな印象に仕上げた。コーヒーやブランドを想起させる、〈スターバックス〉らしい配色が特徴。メタリックなバックル仕様のアジャスターでサイズ調整が可能。キャップ後方にはオリジナルのピスネームを配している。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉キャンバス LOGO トート

商品名は、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉キャンバス LOGO トート。 7,700円。

サイズはW47 × H38 × D16cm。カラーはオフホワイト / ブラウン。

フロント中央に大きくロゴをプリントした、オリジナルのキャンバストートバッグ。裏面には“FOR HERE OR TO GO(店内利用またはお持ち帰り)”という〈スターバックス〉らしい遊び心あふれるフレーズをあしらった。持ち手は手提げとショルダーの2Way仕様で、肩掛け用ストラップは幅広で肩にやさしく、長さ調整も可能。内側には〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉オリジナルロゴ入りタグ付きの小物収納ポケットを装備。縁にはオリジナルのピスネームをあしらい、細部までこだわった仕上がり。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO ユーティリティ エプロン

商品名は〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO ユーティリティ エプロン。 6,600円。

サイズはONE SIZE。カラーはオフホワイト / ブラウン。

胸元に〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴを大きく刺繍であしらったエプロン。カフェのユニフォームを思わせるクラシカルな雰囲気で、スタイリッシュでありながら、親しみやすい印象に仕上げた。日常使いはもちろん、アウトドアやDIY、キッチンワークなど幅広いシーンで活躍可能。首ひもは調整可能なDカンバックル式で、身長や着用シーンに応じて長さを変えられる。ウエストひもは長めに設計され、前後どちらでも結ぶことが可能。大きめのフロントポケットを2つ備え、キッチンツールやスマホ、小物などを収納できる実用性も魅力。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO ハンドタオル

商品名は〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO ハンドタオル。 2,420円。

サイズはW34 × H35cm。カラーはグリーン / ブラウン / オレンジ。

全面に〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴを配した総柄デザインのハンドタオル。ストリート感とポップさを兼ね備えた、幅広いシーンで活躍する汎用性の高いアイテムに仕上げた。厚みがありしっかりとしたコットン素材を使用し、吸収性も高く肌触りが良いのが特徴。オリジナルのピスネームが付いている。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉バンダナ

商品名は〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉バンダナ。 2,970円。

サイズはW53 × H53cm。カラーはホワイト×グリーン。

中央には〈スターバックス〉のサイレンロゴ、周囲には三点ドット柄、その外周にはコーヒー豆の総柄が取り囲む遊び心のあるオリジナルデザインのバンダナ。 温もりと規則性のあるグラフィックで、カジュアルながら高級感も感じられるデザインに仕上がりました。様々なシーンで活用できる汎用性の高いアイテム。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉DRINK-ID ソックス

商品名は〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉DRINK-ID ソックス。 3,300円。

サイズは、Sサイズ(靴のサイズ目安23~25cm) / Mサイズ(靴のサイズ目安 25~27cm)。カラーはホワイト。

かかとからふくらはぎにかけて、〈スターバックス〉のアイコンの一つであるドリンクID BOXをモチーフにした遊び心あふれるデザインのソックス。 履き口、かかと、つま先をグリーンカラーでアクセントを加え、クラシックな風合いに仕上げた。 足の内側には〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴを編みで表現。 パッケージには、カップスリーブを彷彿とさせる〈スターバックス〉のサイレンロゴ入りの帯が付いている。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉2Set ポーチ

商品名は〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉2Set ポーチ。 2,970円。

サイズは、TALL W16.5 × H13.5cm / SHORT W12 × H6.5cm。 カラーは、グリーン×オレンジ / ブラウン×グリーン。

大小サイズ違いのポーチがセットになった仕様。〈スターバックス〉のドリンクサイズに倣い、大きめのポーチには”TALL”、小さめのポーチには”SHORT”と表記されている。 セットで持っても、別々に使っても便利なデザイン。大きめのシルバーリングが下部に付いており、スムーズな開閉が可能なうえ、キーホルダー感覚でバッグやパンツに取り付けられるなど、利便性にも優れています。縁にはオリジナルのピスネームがあしらわれている。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉2Way ナップサック

商品名は〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉2Way ナップサック。 5,500円。

サイズは、W49 × H45 × D14cm。カラーは、グリーン / ブラウン。

フロント中央に大きく〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴをプリントしたオリジナルの2Wayナップサック。ストラップを引き絞るだけでナップサック型になり、上部のハンドルホールを使えば手持ちでも使用できる。カフェや通勤・通学、旅行など、さまざまなシーンで活躍する。軽量でコンパクトに折りたためるため、持ち運びにも便利。また、オリジナルのピスネームが付いている。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ジャカードスローケット

商品名は〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ジャカードスローケット。 17,600円。

サイズはW150 × H100cm。カラーはグリーン / ブラウン。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴが全体にジャカード織りであしらわれた、目を引くスローケット。織り柄と周囲のフリンジが調和し、温かみと高級感のある仕上がりになっている。 オリジナルのパッチとピスネームが付いている。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO PVC ショッパートート

商品名は、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO PVC ショッパートート。 11,000円。

サイズはW37 × H36 × D10cm。カラーはナチュラル。

クラフト紙のような風合いのバッグを全体にPVC加工で覆った、都会的なデザイン。 フロント中央には〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴを、背面には〈スターバックス〉のサイレンロゴを贅沢にプリントしている。 A4サイズの書類やノートPCがしっかり収納できる大きさで、PVC加工と底マチにより自立する設計。 肩掛けもできるハンドルは長さ調整が可能で、汎用性にも優れている。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ケース付きスターバックス カード(入金済み)

商品名は、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ケース付きスターバックス カード(入金済み)。 3,800円。

サイズはW106mm×H66mm。カラーはブラウン。

全面に〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のロゴを配した総柄デザインのスターバックス カードとカードケースがセットになっている。コーヒーを想起させるブラウンで統一し、スタイリッシュに仕上げた。 型押しでデザインされたカードケースはリングが付いているので、お手持ちのアイテムとのコーディネートを楽しむのもおすすめ。

※スターバックス カードは2,000円入金済。 ※スターバックスのみでの販売となる。

販売概要は以下の通り。

取り扱い店舗は、スターバックス公式オンラインストア・ビームス ライフ 横浜。 販売期間は9月12日から。

※なくなり次第終了