7月期のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』で女子高生・沢口夏希役を演じ注目を集め、2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』(NHK)で主人公・一ノ瀬りん(見上愛)の妹・安役に抜擢されるなど、さらなる飛躍が期待される早坂美海にインタビュー。これまでの歩みや大学生活について、さらにアニメやお笑い好きな一面なども語ってもらった。

早坂美海 撮影:加藤千雅

芸能界入りのきっかけは?「人見知りで人と話すことが苦手だったので…」

――子役として活動をスタートされましたが、芸能界入りのきっかけを教えてください。

もともとお姉ちゃんがやっていて、私は小さい頃、人見知りで人と話すことが苦手だったので、話す練習として子役事務所に入りました。最初はレッスンだけ受けていましたが、そこからオーディションを受けてみようかということになって、という流れです。

――仕事としてやっていこうと覚悟が決まったのはいつ頃でしたか?

NHKの『旅屋おかえり』に出演させていただいた時に、オーディションでたくさんの人たちの中から選んでいただいたことが自信になりました。演技でも、泣く役だったのですが、一発でたくさん泣けてOKを出すことができて自信につながり、これからも頑張っていこうという気持ちになりました。“朝ドラ”の監督が『旅屋おかえり』をやっていた方で、またご一緒することができてうれしいです。

――もともと演技がやりたいと思って飛び込んだ世界ではなかったわけですが、辞めたいと思ったことはなかったですか?

友達のお父さんやお母さんなどに「見たよ」と言ってもらえるのがうれしくて、「楽しい」「うれしい」と思っていたら続いていたという感じです。

――人見知りで話すのが苦手な性格は、芸能界に入って変わりましたか?

今でもすごく人見知りですが、自分の中で仕事モードに切り替えたら話せるようになりました。

アニメ、漫画、映画、編み物、バンド、お笑い…多趣味な大学1年生

――ご自身の性格で好きなところを教えてください。

いろんなことに興味があって趣味が多いところです。

――どんな趣味ですか?

アニメが好きで、漫画や映画を見るのも好きです。編み物も2年ぐらい前に始めて好きですし、バンドも好きでライブやフェスに行ったりしています。

――好きなアニメやバンドを教えてください。

アニメで一番好きなのは『ハイキュー!!』です。高校生の時に見ていて、同じ高校生がバレーを頑張っているんだなと思って、青春だなと。バンドは女性ボーカルのLaura day romanceさんに最近ハマっていて、ワンマンライブにも行かせていただいています。

――趣味がたくさんあって毎日楽しそうですね。

楽しいです(笑)。あと、お笑いも好きです。父がお笑い好きで、一緒にライブに行ったりしていて。新宿のルミネtheよしもとや大阪のなんばグランド花月に行きました。

――好きな芸人さんは?

シソンヌのじろうさんがツボです。ちょっと変わっているところが好きです(笑)

――いつかバラエティなどで共演できたらいいですね。

話すのが苦手なので面白い方の隣に並ぶのは不安ですが、いつかお会いしたいです。

――今、大学1年生ですが、仕事との両立はいかがですか?

いろんな友達が増えて楽しいです。私服登校なので、みんな髪の毛をいろんな色に染めていたり、洋服も奇抜な格好をしている方がたくさんいて。高校は神奈川県だったので、現場や事務所との行き来が大変でしたが、大学は東京なので行き来がしやすくなり、高校の時よりも楽です。大学生活も楽しみながらお仕事を頑張れたらと思います。

■早坂美海(はやさかみう)

2006年7月29日生まれ、東京都出身。2025年は、4月期のTBS系ドラマ『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』、7月期のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』と、地上波ドラマに2期連続出演。2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で主人公の妹・一ノ瀬安役に決定し、“朝ドラ”初出演を果たす。