大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、右肩のインピンジメント症候群で故障離脱中の佐々木朗希投手がマイナーでのリハビリ登板に励んでいる。日本時間10日には5度目の登板に臨んだが、ようやく復調のきっかけを掴んだかもしれない。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

同サイトは「佐々木は火曜日に行われた3Aの試合で4回2/3、90球（ストライク52個）を投げ3失点、被安打3、8奪三振の好投を見せた。過去4登板よりも力強い投球を見せ、速球で6度100マイル（約161km/h）台を記録し、平均球速は98.6マイル（約158.6km/h）に達した。これは前回登板時より4マイル（約6.4km/h）の上昇である。また、16回の空振りを奪い、メジャーとマイナーを合わせた今季13試合の先発登板の中で自己最多を記録した」と言及。

また、デーブ・ロバーツ監督が「それは素晴らしい。良いことだ。ドジャースにとっても、ロウキにとっても良いことだ。この試合の後で話をしようと思うが、それは嬉しい知らせだ」と評価したことも伝えている。

ドジャースは現在先発ローテーションに空きがないため、佐々木はメジャー復帰するならリリーフに回されるのではという見方もあるが、今回の力強い投球を受けた首脳陣はどのような決断を下すのだろうか。

