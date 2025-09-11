今オフの“進退”は…？去就が注目される監督（1）今季限りが“決定的”に

2025年のプロ野球は、レギュラーシーズンの最終盤に突入している。セ・リーグは阪神タイガースが首位を独走。パ・リーグは2チームによる熾烈な優勝争いが展開されている。このような状況の中、監督人事を巡る動きも始まっていると見られており、続投か退任か、状況が不透明な指揮官もいる。そこで今回は、去就が注目される監督を紹介する。

高津臣吾（東京ヤクルトスワローズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／75kg

・生年月日：1968年11月25日

・経歴：広島工 - 亜細亜大

・ドラフト：1990年ドラフト3位（ヤクルト）

今季限りでの退任が決定的と目されている東京ヤクルトスワローズの高津臣吾監督。リーグ優勝・日本一の実績は色褪せないが、近年は苦しいシーズンの連続だった。

亜細亜大からドラフト3位でヤクルトに入団した高津は、プロ3年目で56試合に登板し、防御率2.30、20セーブをマーク。守護神としての地位を確立すると、翌1994年には最優秀救援投手を受賞した。

2001年からは3年連続30セーブをクリアし、その後はメジャーリーグや独立リーグなどでプレー。現役引退後はヤクルトの二軍監督を経験し、2020年から一軍を指揮することになった。

就任初年度は苦戦を強いられたものの、翌2021年にはチームをリーグ優勝・日本一へと導いた高津。2022年も日本一こそ逃したものの、2年連続リーグ制覇を達成した。

しかし、その後はチームが低迷し、今季も現時点でセ・リーグ最下位。退任が既定路線となっているが、意地を見せたいところだ。

