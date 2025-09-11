日向坂46河田陽菜「揚げもみじと尾道ラーメンが楽しみ！」間もなく始まる“全国ツアー”で行くのが楽しみな場所とは？

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月5日（金）の放送は、河田陽菜と山下葉留花が、9月20日（土）から開催される全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』について語りました。山下：9月20日（土）の宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ公演から『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』がスタートします！河田：はい、スタートします！山下：五期生ちゃんが加入してから初めてのツアーとなります。河田：そうだね。みんなで回るのが初めてだから、楽しみだな～。山下：今回は6ヵ国……6ヵ国じゃなくて（笑）。河田：6ヵ国行けるなら行きたい（笑）。山下：フフフ（笑）。今回は6都市に行くんですよね？河田：そう！山下：じゃあ、どこに行くのが楽しみかを“いっせーのーで”で言いましょ？河田：いいよ！ いっせーのーで……。河田：広島県！山下：愛知県！河田：確かに（愛知県は山下の）地元だもんね。山下：そうなんです！山下：広島県は多分「揚げもみじ」ですよね（笑）？河田：そうそう！ 揚げもみじとか、あとは尾道ラーメンが楽しみ。前に広島に行ったとき尾道ラーメンを食べたんだけど、おいしかった記憶がある。山下：へぇ！ じゃあ今回（広島県に）行ったときに（ケータリングなどで）ご用意があったらうれしいですね（笑）。河田：そうね、確かに。河田・山下：よろしくお願いします！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46