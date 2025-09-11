津田健次郎「まさかドラえもんを演じさせていただけるとは…」初出演となった「ドラえもん 誕生日スペシャル」を振り返る

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。

9月7日（日）の放送は、津田がひみつ道具《映画缶》のナレーション役で特別出演したアニメ「ドラえもん 誕生日スペシャル」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『ドラえもん 誕生日スペシャル』の出演おめでとうございます！ アフレコ時のお話などお聞かせください。木村昴くんとは一緒の現場だったのでしょうか？」

◆「ドラえもん」に初出演！

津田：「ドラえもん 誕生日スペシャル」に出演させていただきました！ まさか、ドラえもんを演じさせていただけるとは思わなくて（笑）。通常回とスペシャル回の2本に出させていただいたんですけど、どっちも楽しかったですね。

今回は残念ながらピン録りで、1人でアフレコさせていただく形だったので、ジャイアン役の木村昴くんをはじめ、ドラえもんチームの皆さんともお会いできずだったので、そこはちょっと寂しかったんですけど、ただ何よりも「ドラえもん」に初めて出演させていただけたのが、すごくうれしかったですね。

僕は長寿アニメ作品になかなかご縁がなかったんですよ。だから、ご縁ができてすごくうれしいですし、これでやっと、一人前の声優としてやっていけるのかなと、ちょっと思っております。観ていただいた皆さん、本当にありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

