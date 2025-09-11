皆さんから寄せられた投資にまつわるさまざまな疑問や悩みに、なかのアセットマネジメントの中野晴啓さんと、日本経済新聞社の田村正之さんが答えてくださいました。今回は、不安定な相場状況において、どのような心持ちが大切かについてです。

◆Q. 不安定な相場における投資との付き合い方を教えてください

「トランプ関税の発令をきっかけに、株価が上がったり、下がったりして、心が休まりません。こういう不安定な相場のときは、どのような心持ちでいるべきでしょうか？」（Kさん／会社員）

◆A. 投資行動は大きく変えず、長期目線で考えることが大事

中野：相場とご自身の心が動揺しているときこそ、“ステイ”だと思います。つまり、相場が大きく動いているときほど、投資行動を大きく変えるのではなく、腰を据えて構えるべきなのです。この感覚は、投資における普遍的な真理だと思いますので、ぜひ覚えておいてください。

今年4月に起きたような相場の下落や調整局面は、個人的には長期化する可能性があると見ています。しかし、決してこの状況が永遠に続くわけでもありません。いずれ、また平穏な相場は戻ってきます。だからこそ、先を信じて、長期で投資を続けていただきたいと思います。

田村：たとえ大きな下落があっても、何十年後かに振り返れば「さざ波」に見えるものです。世界全体で見れば、経済は成長し続けていますからね。長期投資であれば、今はあまり動揺せず、落ち着いて構えていていいと思います。

※本記事の内容は、2025年4月23日に公式YouTubeチャンネル「All About マネー」で配信された内容に基に作成しています。

回答してくれたのは……

中野晴啓（なかの・はるひろ）なかのアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長。

元セゾン投信創業者。長年にわたり「長期・分散・積立」投資を提唱し、日本の個人投資家に向けた資産形成の啓発に尽力。2023年、なかのアセットマネジメントを設立し、個人投資家本位の資産運用をさらに追求している。温かく率直な語り口と、実直な投資哲学に定評がある。著書に『ほったらかし投資はやめなさい』（宝島社）など、資産運用に関する書籍を多数執筆。

田村正之（たむら・まさゆき）日本経済新聞 編集委員。

金融・経済分野を中心に、個人の資産形成やマネーリテラシーに関する記事を多数執筆。分かりやすく実践的なアドバイスに定評があり、多くの読者から信頼を集めている。各種メディアや講演活動などでも活躍し、生活者目線の情報発信を続けている。著書に『間違いだらけの新NISA・イデコ活用術』（日経BP日本経済新聞出版）など、他多数。

