「THE LAST PIECE」最終審査放送開始、ファイナリスト10名の軌跡まとめた動画公開

アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、三組目となるボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』を現在放送中。

公式関連動画は合計約7000万回再生を超え、BMSG公式YouTubeチャンネル本編放送では、同時接続数12万を超える大きな反響を呼んでいる。そんな「THE LAST PIECE」の最終審査の模様があす放送の「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」およびYouTube第12話の放送で公開される事が決定した。YouTube放送は最終回まで全編プレミア公開がされる事も決定している。

また、放送前日となる11日20時にはファイナリスト10名のオーディションでの軌跡がまとめられた「[THE LAST PIECE] The Story of Finalists」がBMSG公式YouTubeチャンネルで公開。これまでの各メンバー全員の成長過程が30分以内で視聴可能となっている。

本編は残り2話となり、最終章へと突入した夢を追う若者達の物語にSKY-HIはどんな決断をするのか一層注目が集まる。

＜︎番組放送・配信スケジュール＞

『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』内「THE LAST PIECE」コーナー

9月19日（金）『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』にてデビューメンバー最速発表決定

毎週金曜日 あさ5:20-8:00『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』内で放送中

※放送スケジュールは変更する可能性がございます。

最新回と過去放送回の見逃し配信はこちら（TVer）：https://tver.jp/series/sr5lwe9c9j

＜『THE LAST PIECE』本編（BMSG公式YouTubeチャンネル）＞

9/12（金）よる20:00「12話」配信

9/18（木）よる19:00「12.5話」配信

9/19（金）よる19:00「最終回」配信

毎週金曜日よる20:00配信中（全13話配信予定）

※公開スケジュールは変更する可能性がございます。

＜公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』（TBS）＞

毎週木曜日 深夜0:59から放送中（全13話放送予定）

出演：大島美幸（森三中） 他

※放送スケジュールは変更する可能性がございます。

最新回と過去放送回の見逃し配信はこちら（TVer）：https://tver.jp/series/srtsi0fgoo

「THE LAST PIECE」公式サイト https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/