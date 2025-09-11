NiziU・RIKU「ゾッとしたね」…ステージ上が暑すぎて靴底が溶けた!? 酷暑野外ライブ出演を振り返る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。9月8日（月）の放送では、今年の夏フェス出演などを振り返りました。RIKU：私たち8月30日に「a-nation」にも出させてもらって、「SUMMER SONIC」も、大阪の野外（※8月16日の大阪会場の野外・AIR STAGE、8月17日は東京会場の屋内・PACIFIC STAGEに出演）でやらせてもらったんですけど、そのときほんまやばかったよな？ サマソニはけっこう過去一で……。NINA：だって37℃だったよ!?MAYUKA：サマソニで、MAYAの靴の裏が溶けてたよな？ ステージの上が暑すぎて……。RIKU：それ見てゾッとしたね。でもa-nationは夕方の4時くらいやったんですけど、それでも暑くて、お辞儀するたびに（汗が）水滴ドバドバって落ちるんです！NINA：雨降ってるのかと思ったよ。ほんとに（笑）。RIKU：やばいと思って、目の中に汗も入って染みたりとか……だからまだまだ夏は続くんだなってすごく感じました。番組では他にも、リスナーから届いたメッセージを紹介する場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info