西島秀俊が語る「見て見ぬふりしていること」とは？ “意外な習慣”を明かす

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。8月26日（火）の放送ゲストは、9月12日（金）公開の映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』で主演をつとめた俳優の西島秀俊さんです。

当記事では、この日の番組のメッセージテーマ“見て見ぬふりしています”に関するお話を伺ったパートを紹介します。

真利子哲也さん（監督・脚本）と主演・西島秀俊さん初タッグによる映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』（9月12日（金）公開）。全編ニューヨークで撮影を敢行した日本×台湾×アメリカによる合作映画です。

ニューヨークで暮らす賢治（演：西島秀俊さん）とジェーン（演：グイ・ルンメイさん）のアジア人夫婦が、息子の誘拐事件をきっかけに、お互いが抱えていた本音や秘密が浮き彫りとなり、家族が崩壊していくさまを描いたヒューマンサスペンスです。

住吉：今日は、“見て見ぬふりしています”というテーマで、リスナーの皆さんからメッセージを募ったのですが、ご自身の暮らしや仕事のなかで、見て見ぬふりしていることはありますか？

西島： 僕は、仕事が入るようになって何が一番嬉しかったかというと、好きな本やDVDを買えることなんです。それは今も変わらずずっとそうで、（買い込んだ本やDVDが）積み重なっていて……まずこれを見終わってから（次のものを）買うべきなんですけど（苦笑）。なので、読んでいない本や、まだ観られていないDVDが山のようにあるんです。

住吉：いつか必ず観るぞ、と（笑）。

西島： もちろん、「時間があったら全部観るんだ」と思いながらも、何回も観ているものをまた観直したりして（笑）。そういうのはありますね。やっぱり、新しい映画とか新しい本とか、どんどん吸収したいので、その辺はもう少し頑張っていきたいなと思っています。

西島さんの最新主演映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』は9月12日（金）よりTOHOシネマズシャンテほか全国にて公開です。

