大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トミー・エドマン内野手がけがから復帰した。主に内野手として起用されていたエドマンだが、メジャー復帰後は外野手としての起用がメインとなるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。

エドマンは8月上旬に右足首の捻挫で10日間の負傷者リスト（IL）入りして以来の復帰となる。負傷していから1か月後に3Aオクラホマシティでリハビリを開始し、5試合に出場して打率.286、四球3とまずまずの成績を残した。

ドジャースは、エドマンが足首の怪我に長い間悩まされてきたことを考慮し、複数のポジションを兼務させることを望んでいない。そのため、リハビリ試合で起用されていた中堅手として出場を続ける見込みだ。

注目の集まるエドマンの復帰についてウィリアムス氏は「リハビリ中、彼は起用されるであろう中堅手でのプレーに集中していた。テオスカー・ヘルナンデス外野手とマイケル・コンフォート外野手の不振を考慮すると、アンディ・パヘス外野手を両翼のどちらかに移動させれば、チーム全体の戦力を向上させることができるだろう」と言及した。

