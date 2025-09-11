SuchmosとLEXによるツーマンライブ、YouTube生配信決定

渋谷・WWWの15周年を記念したアニバーサリー企画として、9月25日（木）にWWW Xで開催されるSuchmosとLEXによるスペシャルツーマンライブが、YouTubeにて生配信されることが決定した。

発表直後から時代を象徴する共演として大きな話題を集め、会場キャパシティをはるかに超える応募が殺到し、一般発売チケットも即完となった本公演。この一夜の全編がSuchmosとLEXそれぞれの公式YouTubeチャンネルで当日19:30より同時に放送されることが決定、現場さながらの熱狂を全国から体感できる形となる。

＜ライブ情報＞

WWW 15th Anniversary「Suchmos × LEX」

2025年9月25日（木）渋谷 WWW X

OPEN / START 18:30 / 19:30

チケット：SOLD OUT

配信：

Suchmos公式YouTubeチャンネル、LEX公式YouTubeチャンネル（同内容を同時生中継）

Suchmos チャンネル配信リンク : https://youtube.com/live/AqfuUoap2Sc

LEX チャンネル配信リンク : https://www.youtube.com/live/MMtCcV0-qAU