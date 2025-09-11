監督に“アピール失敗”…パ・リーグ、1軍でチャンスを掴めなかった6人。再降…

プロ野球はいよいよシーズン終盤に突入し、各選手も1年を振り返るタイミングに入ってくる。監督から期待を受けながら、最後までレギュラー定着に至らなかった選手は、悔しさが溢れているはずだ。そこで今回は、一軍でチャンスを掴めなかったパ・リーグの選手をピックアップする。

アリエル・マルティネス

・投打：右投右打

・身長／体重：190cm／112kg

・生年月日：1996年5月28日

・経歴：コマンダンテマヌエルピティファハルド体育大 - キューバ・マタンサス

北海道日本ハムファイターズに移籍して3年目のアリエル・マルティネス。だが、今季は苦しみ続けている。

中日ドラゴンズから2022年オフに日本ハムに移籍し、2023年は119試合の出場で打率.246ながらも15本塁打、66打点とパンチ力を発揮。捕手、一塁、DHといった様々な起用法に応えた。

昨季も126試合の出場で打率.236と確実性に欠けたが、13本塁打、57打点を記録。同年は主に一塁手として活躍した。

しかし、迎えた今季は低空飛行が続いている。今季は34試合の出場で打率.174に沈んでおり、今月8日には今季3度目の登録抹消となった。

日本ハムの一塁は、清宮幸太郎、野村佑希、郡司裕也が主に起用されており、DHには主にフランミル・レイエスが入っている。

打撃で相当アピールしなければ、今後の立場が危うくなりそうだ。

上田大河

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／86kg

・生年月日：2001年11月15日

・経歴：大商大高 - 大阪商業大

・ドラフト：2023年ドラフト2位（西武）

2023年ドラフト2位で指名された上田大河。充実したルーキーイヤーから一転、今季は結果を残せていない。

大商大高を卒業後、大阪商業大に進んだ上田。1年秋からリーグ戦に登板し、2年時にエースとして定着すると、最優秀防御率のタイトルを獲得するなど注目の選手となった。その才能を高く評価され、埼玉西武ライオンズにドラフト2位で入団した。

プロ1年目、ファームで好成績を収めたこともあり、一軍での登板機会を獲得。同年は一軍で17試合に登板し、防御率2.70と十分な活躍を見せていた。

昨季の経験を踏まえ、先発調整を進めていた上田は、プロ初勝利こそならずも及第点と言えるピッチングを披露。しかし、5月の福岡ソフトバンクホークス戦で10失点と打ち込まれ、二軍降格となった。

7月に一軍復帰を果たしたものの、1試合を投げて再びファームへ。今季中に再度、一軍のマウンドに上がることはできるだろうか。

上川畑大悟

・投打：右投左打

・身長／体重：167cm／73kg

・生年月日：1997年1月12日

・経歴：倉敷商 - 日本大 - NTT東日本

・ドラフト：2021年ドラフト9位（日本ハム）

レギュラーに近い存在だった上川畑大悟も、今季は不振から抜け出せなかった1人である。

上川畑は大学時代に日本代表を経験し、NTT東日本に入社。2021年のドラフトで北海道日本ハムファイターズから9位指名を受け、ルーキーイヤーから活躍。同年は規定打席には届かなかったが、80試合の出場で打率.291の好成績を残した。

プロ2年目はさらに出番を増やし、一軍で108試合に出場。だが、打率は.212と大きく落ち込んだうえ、エラーの数も大幅に増えてしまい、「2年目のジンクス」に悩まされる形となった。

それでも、昨季は106試合に出場して守備の安定感が向上。エラーの数を減らすことに成功し、勝負のプロ4年目を迎えた。

しかし、今季は開幕から一向に調子が上がらず、左投手相手には未だヒットなしという今季。キャリア最少の出場試合数に終わることは確実で、もっとも苦しい1年を過ごしている。

山本恵大

・投打：右投左打

・身長／体重：183cm／86kg

・生年月日：1999年8月6日

・経歴：国士舘高 - 明星大

・ドラフト：2021年育成選手ドラフト9位（ソフトバンク）

今季に支配下契約を勝ち取った山本恵大だが、一軍の壁に跳ね返された。

明星大から、2021年育成選手ドラフト9位で福岡ソフトバンクホークスに入団。しかし、入団後の3年間は左膝の手術などもあり、二軍でも出場機会は多くなかった。

そんな中で迎えたプロ4年目の今季。二軍で打率4割超の成績を維持すると、4月12日に支配下契約を勝ち取った。

同日から一軍出場を果たし、同16日の楽天戦ではプロ初打点をマーク。しかし、4試合の出場で9打数0安打と安打は生まれず、同26日に登録抹消となった。

その後は二軍での出場を重ね、7月3日に再昇格。すると、同日の日本ハム戦でプロ初安打を含む3安打猛打賞の活躍を見せ、7月は打率.297をマークした。

だが、8月に入ると打率.167と急降下し、同15日に再び登録抹消となった。二軍では高打率を残しているだけに、今後の成長に期待したい。

椋木蓮

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／86kg

・生年月日：2000年1月22日

・経歴：高川学園高 - 東北福祉大

・ドラフト：2021年ドラフト1位（オリックス）

ルーキーでの鮮烈な活躍が光った椋木蓮も、今季は大きく遅れを取った。

東北福祉大で大学選手権優勝を成し遂げ、さらに3年時にMVPを獲得するなど、プロ注目の投手と呼ばれていた椋木。先発からリリーフまであらゆる役割を経験し、オリックス・バファローズにドラフト1位で入団した。

ルーキーイヤーの7月、北海道日本ハムファイターズとの試合では、9回2死までノーヒットノーランを継続。最後はヒットを浴びたものの、新人離れした投球に多くのファンが酔いしれた。

だが、その後に右肘内側側副靭帯再建術（通称：トミー・ジョン手術）を敢行。2023年は育成選手としてリハビリに励み、昨季に支配下復帰を果たした。

新人年のような投球を期待されつつも、昨季は10試合の登板で防御率5.54と苦戦。さらに今季は7失点を喫した試合が2試合あり、苦しみ続けている。

もう1度、ルーキーイヤーに見せた輝きを放てるだろうか。

吉田賢吾

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／94kg

・生年月日：2001年1月18日

・経歴：横浜商大高 - 桐蔭横浜大

・ドラフト：2022年ドラフト6位（ソフトバンク）

一時は覚醒の予感を漂わせていた吉田賢吾だが、シーズン中盤から存在感が薄くなっている。

桐蔭横浜大では打点王を3回、首位打者を1回獲得。MVPも2回受賞するなど、まさに圧巻のパフォーマンスを見せていた。

その後、2022年ドラフト6位で福岡ソフトバンクホークスに入団し、プロ1年目からファームでの打率が3割を超えるなど、将来を嘱望された。

プロ2年目に一軍初ヒットを放ち、スタートラインに立った吉田。しかし、レギュラー定着には至らず、昨オフの現役ドラフトの結果により、北海道日本ハムファイターズに移籍した。

移籍が功を奏したのか、今季はプロ初を含む4本塁打を記録。出場試合数もキャリアハイを大きく更新しており、レギュラー定着の可能性もあった。

ところが、6月以降は成績が伸びず、一軍での出場機会が激減。一軍での定着を狙うには、確実性を含めたトータルでのレベルアップが求められそうだ。

【了】