大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、8月下旬に故障離脱していたアレックス・ベシア投手がメジャーに復帰した。同時に、ベン・カスペリアス投手がマイナー降格となったが、これは今後を見据えた温存策のようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「今季のカスペリアスはほぼあらゆる状況に対応し、チームの救世主のような存在となっている。先発、オープナー、中継ぎ、そしてハイレバレッジリリーフとして活躍し46登板、77.2イニングを投げて防御率4.64、71奪三振を記録している」とここまでの働きを評価。

その上で、「彼は昨季わずか8.1イニングしか投げられなかったにもかかわらず、今季は既にメジャーで自己最多の投球回数を記録しているため、休養を兼ねて降格させられた可能性が高い。レギュラーシーズン終了前にメジャーのロースターに復帰する可能性はまだ残っており、ポストシーズンでの活躍も十分に考えられる。しかし今のところ、10月が近づくにつれてチームは健康を取り戻し続けており、彼は束の間の休息を得ることになるだろう」と指摘している。

カスぺリアスは9月は2登板で防御率4.50と精彩を欠いていたが、今回の降格を復調につなげることはできるだろうか。

