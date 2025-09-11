元ブラジル代表FWロナウジーニョ氏の息子ジョアン・メンデスが、チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）に新天地を求める可能性があるようだ。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

ジョアン・メンデスは2005年2月25日生まれの現在20歳。かつてバルセロナやブラジル代表で活躍したロナウジーニョ氏を父に持ち、13歳の時には母国の名門クルゼイロのトライアルに合格した。2023年3月に父の古巣であるバルセロナの下部組織に入団し、昨年夏にはバーンリーへ移籍。U－21チームで公式戦5試合出場1ゴール2アシストという成績を残したが、昨シーズン限りで退団していた。

現在は無所属となっているジョアン・メンデスだが、再びイングランドでプレーすることが濃厚だという。報道によると、チャンピオンシップに所属するハル・シティが、同選手をアカデミーに迎え入れるべく動いているとのこと。交渉は順調に進んでおり、すでに合意間近となっているようだ。

華麗なテクニックで世界中のサッカーファンを魅了し、FIFAワールドカップやチャンピオンズリーグ（CL）を制覇したロナウジーニョ氏。バロンドールも受賞した偉大な“クラッキ”の血を引くジョアン・メンデスの今後の活躍に注目が集まる。