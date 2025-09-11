千葉雄喜と高岩遼による新ユニット・ニジーズ、BLUE NOTE TOKYOで初ライブ決定

千葉雄喜と高岩遼による新ユニット「ニジーズ」（Nijiz）が9月10日（水）、アルバム『インディゴブルー』をデジタルリリースした。

ニジーズではラッパーの千葉雄喜がヴォーカルを担当し、ヴォーカリストでエンターテイナーの高岩遼がピアノを担当。ブルースをベースにした音楽性で、2人による即興性の高いスリリングな一発レコーディングにより全14曲が完成。

ニジーズは約2年前に、当時高岩が経営していたジャズバー「Brother」で同い年の二人が出会い意気投合し、その場で自然発生した即興のブルースセッションをきっかけに結成されたという。千葉雄喜は今年7月3日に初めて武道館で実施したライブでLAに拠点を移す計画を公表したが、その直後から本作の制作が進められた。

12月5日（金）にBLUE NOTE TOKYOで行われる千葉雄喜のライブに高岩遼がゲスト参加し、ニジーズとしての出演も決定した。

＜リリース情報＞

ニジーズ

アルバム『インディゴブルー』

配信中

https://crsm.lnk.to/indigoblue

=収録曲=

1. 虹色きれい

2. 借金

3. 昨日の話

4. 今まで、この先、現在

5. ビザの申請

6. ウィルスでミス

7. 出入り

8. 酒と泪と男と女

9. パパ

10. あれが欲しい

11. 笑う

12. ただの音

13. ◎△＄♪×￥●＆％＃

14. This is...!?

ニジーズ：千葉雄喜（Vocal）／高岩遼（Piano & All other instruments）

参加ミュージシャン：橋詰大智（Drums）／大島理沙子（Violin）

レーベル：キングレコード／HEROIC LINE

＜ライブ情報＞

Yuki Chiba Blue Note Live

千葉雄喜 Blue Note Live

〈Member〉

千葉雄喜（ヴォーカル）

谷口大翔（ギター、キーボード）

大島理紗子（ヴァイオリン）

HÖMiE（ピアノ、キーボード）

Special Guest：

高岩遼 [Nijiz]（ピアノ）

2025年12月5日（金）ブルーノート東京

1st show – 開場 5:00PM / 開演 6:00PM

2nd show – 開場 7:45PM / 開演 8:30PM

https://www.bluenote.co.jp/jp/

詳細ページ https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/yuki-chiba/