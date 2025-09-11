LE SSERAFIM、「アメリカズ・ゴット・タレント」に初出演

LE SSERAFIMが9月11日午前9時（日本時間）、アメリカの地上波テレビ局NBCの代表バラエティ番組『アメリカズ・ゴット・タレント （America's Got Talent）』に出演し、現地の観客と視聴者を魅了した。

LE SSERAFIMは、K-POPガールグループとして初めて同番組への出演を果たし、韓国の歌手としてはBTSに続いて2度目の出演という快挙で大きな話題を集めた。司会者のテリー・クルーズ （Terry Crews）は、LE SSERAFIMを「K-POPスーパースター」「グローバルヘッドライナー」と紹介。LE SSERAFIMが今年3月にリリースした5th Mini Album『HOT』のタイトル曲「HOT」の叙情的なメロディと共に登場すると、会場の雰囲気は一気に熱く盛り上がった。続けて5人のメンバーは、熱い雰囲気の中で2nd Mini Album『ANTIFRAGILE』のタイトル曲「ANTIFRAGILE」のステージを披露した。LE SSERAFIMは、初のワールドツアーを経て成長したパフォーマンスが印象的で、「パフォーマンス最強ガールグループ」という呼び名にふさわしいパワフルなエネルギーとキレのあるダンスで観客を魅了し、会場ではスタンディングオベーションと大合唱が巻き起こった。最後に、「結果がどうであっても、すべては皆さんの一部です。重要なことは、ここまで皆さんを導いた情熱です。その情熱が永遠であることを願います。わたしたちが皆さんを応援します」と語り、オーディション参加者はもちろん、夢を追う人々に向けた応援の言葉を伝えた。

LE SSERAFIMは、スポーツ界においても注目を集めている。SAKURAとHONG EUNCHAEが、『アメリカズ・ゴット・タレント』出演に先立ち、9月10日に米国メジャーリーグベースボール（MLB）のロサンゼルス・ドジャースのホーム球場を訪問し、試合を観戦。ロサンゼルス・ドジャースは、公式SNSにSAKURAとHONG EUNCHAEが、山本由伸選手とキム·ヘソン選手と会い、プレゼントを渡しサインをするなどのやり取りを映像で公開し、心から歓迎した。LE SSERAFIMに対する熱い関心が続くと、同日、ニューヨークのランドマークであるエンパイア・ステート・ビルも、昨年LE SSERAFIMが訪問した写真を掲載し、応援を送った。2024年、LE SSERAFIMは、4th Mini Album『CRAZY』の発売を記念して、エンパイア・ステート・ビルをグループの公式カラーで染め、点灯式に参加した。

LE SSERAFIMは、9月13日（以下、日本時間）にイングルウッド、15日にサンフランシスコ、18日にシアトル、21日にラスベガス、24日にメキシコシティでワールドツアーを続ける。初の北米ツアーにも関わらず、計6都市の公演チケットが全席完売し、高い人気を証明した。さらに、LE SSERAFIMは10月に新曲で戻ってくる。HYBE議長のバン・シヒョク統括プロデューサーがプロデュースに参加した、5th Mini Album『HOT』以後、約7カ月ぶりの新曲リリースとなる。

