Mリーグの熱狂を、もっと身近に感じたいあなたへ！EX風林火山と株式会社ロココの意外な協業が、ファンの心を掴む新しい応援体験を生み出しています。私も最初は半信半疑でしたが、ファンクラブ「Fans’」の盛り上がりは本物。この記事を読めば、なぜロココの技術がMリーグの未来を切り拓くのか、その全貌がわかりますよ！

Mリーグを彩るテクノロジー：EX風林火山とロココの革新的な協業

日本のプロスポーツとして確固たる地位を築きつつあるMリーグ。毎週のようにプロ雀士たちの妙技に魅了されている方も多いのではないでしょうか。その中でも特に人気を集めるチームの一つ「EX風林火山」が、この度、ITソリューション企業である株式会社ロココと新たなスポンサー契約を締結しました。

一見すると、異色の組み合わせに感じるかもしれません。しかし、この提携を深掘りすると、現代のエンターテインメントと最先端テクノロジーがいかに密接に結びつき、私たちの体験を豊かにしていくか、その未来像が鮮明に見えてきます。今回の協業は単なる資金提供に留まらず、ロココが提供する2つの革新的なソリューションが、「EX風林火山」のファン体験を向上させ、さらには私たちの日常生活にも影響を与える可能性を秘めているのです。

熱狂を加速させる「Fans’」：新たな”推し活”の形

まず注目したいのが、ロココが開発・提供するファンクラブプラットフォーム 「Fans’（ファンズ）」 です。

「Fans’」は、アカウントを登録するだけで、X（旧Twitter）と連携した月額課金制のファンクラブを誰でも手軽に開設できる画期的なサービスです。特に、ファンが一人でもいれば収益化を実現できるという手軽さは、クリエイターやチームにとって大きな魅力でしょう。

「EX風林火山」では、すでにこの「Fans’」を活用して公式ファンクラブ 「炎護舞隊」 を運営しており、その成果は驚くべきものです。なんと、わずか1ヶ月で300名を超える新規入会者を獲得したというから、その熱狂ぶりが伺えます。

「Fans’」が提供する体験価値

「Fans’」が実現するのは、単なる情報の配信だけではありません。ファンとチームの絆を深めるための、多角的な価値を提供します。

選手たちのオフショットや、ここでしか聞けない秘話など、ファンにとって垂涎ものの内容が期待できます。チームや選手と直接触れ合えるイベントへの優先案内など、貴重な機会を逃さず手に入れることができます。ファンクラブ会員向けに特別グッズを販売することで、応援する気持ちを形にし、一体感を高めます。ファンとチーム、あるいはファン同士が交流できる場が生まれることで、応援の輪はさらに強固なものになります。

私も大好きなアーティストのファンクラブに入っていますが、限定コンテンツや特別な情報に触れることで、より一層「推し」への愛着が深まるのを実感します。「Fans’」は、まさにそんな 「推し活」の熱量を加速させるための強力なツールだと言えるでしょう。

未来の常識を創る「顔認証はロココ」：AUTHシリーズの可能性

今回の協賛で、もう一つ大きなインパクトを放っているのが、「EX風林火山」のユニフォームに掲出される 「顔認証はロココ」というロゴです。

これは、ロココが自社開発する顔認証ソリューション 「AUTH（オース）シリーズ」 の認知拡大を目的としています。このロゴを目にするたびに、「顔認証って、一体どんなことができるんだろう？」と興味を持つ方も多いのではないでしょうか。

非接触でスマートな世界へ：AUTH thruの応用

「AUTHシリーズ」の中でも、特に私たちの生活に身近な変革をもたらす可能性を秘めているのが、入退場管理システム「AUTH thru（オースルー）」 です。このシステムは、顔認証によって非接触でスムーズな入退場を実現します。

具体的には、以下のような場所でその真価を発揮します。

大勢の観客がスムーズに入場できるようになり、行列の緩和やセキュリティ強化に大きく貢献します。顔をかざすだけで入室でき、部外者の侵入を確実に防ぎます。出退勤時に顔を認識させることで、不正打刻を防ぎ、より正確な管理を可能にします。

Mリーグの会場で、チケットの提示なしに顔をかざすだけで入場できる未来。あるいは、選手や関係者が顔認証でストレスなく入退場できるバックステージ。想像するだけでも、エンターテインメント体験がよりスマートで快適なものになると思いませんか？現代社会において、セキュリティと利便性の両立は喫緊の課題であり、ロココの「AUTHシリーズ」はまさにその課題に応えるソリューションです。Mリーグという多くの人の目に触れる場でそのロゴが掲出されることで、顔認証技術の可能性がより多くの人に伝わることを期待せずにはいられません。

テクノロジーが描くエンターテインメントの未来

今回の株式会社ロココと「EX風林火山」のスポンサー契約は、単に企業がスポーツチームを支援するという枠を超えています。これは、テクノロジーの力でファン体験を革新し、社会のあらゆる場面での利便性を向上させるという、壮大なビジョンを示していると言えるでしょう。

Mリーグのようなプロスポーツがさらに成長するためには、ファンの熱量を高め、新しいファンを獲得し続けることが不可欠です。ロココの「Fans’」は、そのための強力な後押しとなるでしょう。そして、「顔認証はロココ」というメッセージを通じて、未来を担う認証技術が、私たちの生活をより安全に、そしてスマートにしていく。

株式会社ロココは、アウトソーシングサービスやシステム開発、クラウドソリューションといった多岐にわたる事業を展開する企業です。彼らが持つ技術力が、Mリーグというエンターテインメントの舞台でどのように花開き、私たちの生活にどんな変化をもたらすのか、2025-26シーズンが今から待ち遠しいですね。これからのロココの動向、そして「EX風林火山」の活躍から目が離せません。

