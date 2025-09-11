今日の運勢は？9月12日（金）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月12日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月12日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？先まで見通せるような、勘が冴えわたります。基本的にあなたの思い通りに進めていける強い運勢ですから、ゴールだけ定めておけば、あとは成り行きに任せて良いでしょう。人当たりの良さを心がけ、ここぞというときに自己アピールすれば、欲しいものが手に入っていくでしょう。マイペースに、着実に進めていけるような日です。楽しむ気持ちを持って臨めば、うまくいくような運勢。安請け合いはせず、難しいことは交渉するか、勇気を持って「NO」を伝えましょう。前向きに考えて大吉。不安や焦りを感じても、まずは自分の心と丁寧に、優しく向き合って。あなたが今まで積み上げてきたものが活きる1日です。あなたにとっては簡単で当たり前のことかもしれませんが、あなたの知恵やスキルは周囲の助けとなるでしょう。今日は特に、周りのために動くことで、あなたの評価も自ずと上がります。頑張りを見てくれている人は、必ずいることを忘れずに。パートナー運が上がっている1日。結婚を考えている人は、現在の自分の状況と照らし合わせながら、ベストな選択を取ってください。自分から考えて行動することで、望む結果を引き寄せることにつながりそうです。お相手がいる人は、相手の様子も見てよく考えてから行動に移しましょう。人から可愛がられる運勢です。ラッキーなことも多々ありそう。ご馳走になることもあれば、あなたが会いたかった人や、興味を持っていた分野に造詣が深い人と会うことも叶いそうな素敵な1日になる予感。思いは素直に口にすることが大事です。お礼も素直に伝えましょう。あなたの情報網が広がっていくような1日。欲しかった情報をゲットできたり、自分も他人に有益な情報を提供できたりしそうです。あなたの良い噂も広まりやすい日。あなたが日頃から人の世話を焼いて、気遣いを欠かさない人なら、あなたを引き上げてくれる人と出会うかも。今日は、少額でも良いので貯金をすると良いでしょう。金運が良好ですが、星の影響で散財しやすい空気感も漂います。本当に欲しいものを買うのなら良いですが、衝動買いなどでお金を使ってしまわないよう気をつけてください。誰かに食事を奢ってあげるのは○難しいことは簡単に、シンプルにひも解いて考えるようにしてみましょう。今日はあなたの素が周りに認知されやすい日です。あなたらしくいられる日でもあります。全員に好かれるのは無理なことなので、みんなに良い顔をしようとせず、少し脱力していきましょう。今日は「うっかり」をやってしまいそうな空気感。自分が忘れているせいで滞っていることに対して、催促されるかもしれません。すぐに謝ってしまえば簡単に挽回できそう。でかける前や仕事のやりとりのときなどは、チェックを怠らないようにしましょう。プレッシャーがかかりそうな1日です。どれもこれも、あなたの気持ちに少し重くのしかかるかもしれませんが、1つずつ片づけていけば大丈夫。あなたならやれます。誰かに対しては、基本的に感じ良く、笑顔で応対しましょう。機嫌の悪そうな態度はとらないこと。つい悪いほうへ受け取ってしまいやすい運勢です。日頃の疲れも出やすい1日なので、やるべきことは最小限に抑えたほうが○ 人付き合いも、無理してまでする必要はありません。今日はあなたのできる範囲のことを淡々とこなしましょう。普段は優しく親切なあなたですが、溜め込んでいた「不満感」が爆発しそうです。周りに当たってしまいやすい運勢なので、調子が悪いと思ったら無理は控えましょう。あなただけのリラックス時間をとり、自分自身を労わってください。周りをよく見ず走ろうとしないでください。今日は冷静さを欠きやすい日になっています。衝動的になっていると気づいたら、まず深呼吸して一時停止しましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。