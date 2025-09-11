ホイールパターンにも注目！｜アストンマーティンのベビーカーでハイパフォーマンスな子育てを

精巧な設計と美しい仕上げを備えたベビーカーで知られる、英国のベビーカーブランドのegg®が、アストンマーティンの公式ベビーカーとして、パートナーシップを締結した。一家の宝である小さな命を乗せながら、安全に、そしてスムーズに走行できるようこだわり抜かれた最高峰のラグジュアリーベビーカーとなっている。

【画像】アストンマーティンValourやVictor、DBXからインスパイアされたディテールが各所に施されたベビーカー（写真9点）

自動車から着想を得た優雅さを持つ本プロダクトは、操作性、洗練性、そして品質はもちろんのこと、アストンマーティンのデザイントーンがさりげなくも確実に取り入れられている。

また、正確な比率で描かれた象徴的なキルティングは、DBX707のインテリアを彷彿とさせる。なお、この特徴的なキルティングパターンはハードトリムにも反映されており、細部まで細かくこだわった職人の技と、唯一無二の個性が反映されている。

カラー展開は3種類となっており、グリーンエディションに2種類のグレーバリエーションから選択することができる。気になる発売日程は、2025年第4四半期を予定。9月より世界各国の小売店の一部およびeggstroller.comにて予約受け付けを開始する。