読売ジャイアンツ・竹下徠空、2軍デビュー戦でマルチヒット！巨人の育成高…

読売ジャイアンツの竹下徠空は11日、オイシックス新潟アルビレックスBCとの二軍戦に途中出場し公式戦デビュー。6回、7回に2打席連続のヒットを放った。



明徳義塾高から2024年育成ドラフト6位で入団し、3軍戦で経験を重ねていた期待の高卒1年目ルーキー。







6回に増田陸の代打としてコールされ、竹下は公式戦での初出場初打席となった。



オイシックスの先発投手、髙田琢登の投じた3球目のフォークを捉え初ヒットを記録。



7回には2死一、二塁の場面で打席に。オイシックスの2番手投手、西村陸のカットボールをレフト前へはじき返し、公式戦初タイムリー、初打点もマークした。



竹下の勝ち越しタイムリーが決勝点となり、試合は巨人が3－1でオイシックスに勝利。



高卒1年目の育成ルーキーが、公式戦初戦で確かな一歩を踏み出した。









【動画】巨人の高卒1年目ルーキーが躍動！竹下徠空の公式戦初タイムリーがこれだ！

笑顔が弾ける



竹下徠空 今度は初打点をマーク

またしても追い込まれてから

初打席から2打席連続ヒット



⚾プロ野球 ファーム (2025/9/11)

🆚巨人×オイシックス

