大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、コロラド・ロッキーズと戦い7-2で勝利した。これで5連敗脱出から3連勝と調子が上向きつつあるが、クレイトン・カーショー投手にとっては想定内かもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースは同3～5日にかけ、ナショナルリーグ中地区最下位のピッツバーグ・パイレーツ相手に3連敗。同6日～7日には、アメリカンリーグ東地区最下位のボルティモア・オリオールズにも連敗した。ただ、同8日の最終戦に勝利し連敗を止めると、9日から行われているナショナルリーグ東地区最下位・ロッキーズとの3連戦は早々に勝ち越しを決めた。

同メディアは「ディフェンディングチャンピオンには多くの明白な弱点が見られたが、日曜日に先発した将来の殿堂入り選手であるカーショーはチームの状態について語った」としつつ、「ただ出場し続け、フィールドに立ち続け、プレーし続けるんだ。僕たちは強すぎるから、逆転できないはずはない。今日は全員が完璧なパフォーマンスを見せた」というカーショーのコメントを紹介。

続けて、「カーショーは同僚たちが状況を好転させる才能を持っていると語ったが、最近の彼は自らの手で問題を解決している。8月初旬以降、カーショーは6勝0敗、防御率2.75（39.1イニング）、奪三振30、与四球わずか8という好成績を残している。この期間、カーショーが先発した試合でドジャースは6勝1敗を記録している」と記している。

