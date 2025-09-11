11日（木）、ジャイアンツタウンスタジアムでのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。巨人の先発投手は西舘勇陽、対するオイシックスの先発投手は髙田琢登。

4回表、被安打1と好投を続ける先発の西舘は、漆原幻汰を遊ゴロ、園部佳太を中飛、大川陽大を空三振と三者凡退に抑えた。

巨人は4回裏、先制のチャンスを迎える。内野安打で出塁した増田陸を二塁に置き、打席には中田歩夢を迎える。しかし中田は外野フライに倒れ3アウト。巨人はチャンスを活かすことができなかった。

西舘は4回50球、1安打、2奪三振、無失点で降板。5回表からはマウンドに2番手の戸田懐生が上がる。髙山俊、篠田大聖、藤原大智を三者凡退に打ち取った。

6回裏、両軍無得点のまま進んだ試合がついに動く。笹原操希、代打・竹下徠空の連打などで一死二・三塁とし、中田歩夢がスクイズを成功させ1点を挙げた。待望のリードを奪う。

7回表、戸田は園部佳太・大川陽大の連打で一死一・三塁のピンチを招き、篠田大聖の適時打で1点を奪われる。巨人は同点に追いつかれる。

1対1の同点で迎えた7回裏、石塚裕惺、宇都宮葵星の連打などで二死一・二塁とし、竹下徠空の適時打の1点を挙げた。勝ち越しに成功する。

1点リードで迎えた8回裏、中田歩夢が二塁打で出塁後、佐々木俊輔の送りバントで三塁へ進塁するなど一死三塁とし、荒巻悠の打席で暴投の間に三塁ランナーが帰り1点を追加。最終回を前に貴重な追加点を挙げた。

2点リードの9回表、マウンドに上がったのは4番手の菊地大稀。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

巨人はオイシックスに3対1で勝利し11連勝を飾った。

