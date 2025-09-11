RIZAPグループ（代表取締役社長：瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP（以下、RIZAP）が展開するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」は、GMOリサーチ&AI（代表取締役社長：荻田 剛大、以下、GMOリサーチ&AI）が提供する「GMO顧客満足度ランキング」の「24時間ジム」カテゴリにおいて、「始めやすさ」「コストパフォーマンス」「アクセスのしやすさ」の3部門で第1位※1を獲得した。

本ランキングは、調査のプロであるGMOリサーチ&AIが保有している国内3,400万人以上※2の国内最大級のアンケートパネル※3を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングとなっている。

始めやすさ

chocoZAPは、初心者でも気軽に始められるジムとして高い評価を獲得。ジム初心者の方でも安心して利用できるよう、マシンは使いやすさを重視したシンプルな設計となっており、複雑な操作は不要。さらに、専用アプリ内では各マシンの使い方を動画や図解でわかりやすく解説しており、老若男女問わずスムーズにトレーニングを始められる点が特長となっている。また、無人運営であることにより、他人の視線を気にすることなく、自分のペースで運動できる環境が整っている点も「始めやすさ」に大きく寄与。こうした設計とサービスの工夫が、高い満足度を得る結果につなった。 コストパフォーマンス

hocoZAPは月額2,980円（税込3,278円）で全国の店舗を24時間365日※4いつでも利用可能。ジムでの運動だけでなく、美容（セルフエステ・セルフ脱毛・セルフホワイトニング）やエンターテインメント（カラオケ）、ライフスタイル（マッサージチェア・ゴルフ練習など）といった多彩なサービスも、追加料金なしで利用可能なのも魅力だ※5。さらに、入会者には体組成計とヘルスウォッチを進呈しており、専用アプリを通じて日々の健康管理にも活用できる。これらの充実したサービス内容が、コスト以上の価値を提供している点として高く評価されたものと考えられる。 アクセスのしやすさ

chocoZAPは、駅近や住宅街などの好立地に、まるでコンビニのように多数の店舗を展開している点が特長です。24時間365日営業※4であるため、利用者のライフスタイルに合わせて、いつでも気軽に運動できる環境が整っています。さらに、着替えや靴の履き替えが不要なサービス設計により、スキマ時間にサッと行って、サッと帰れる、“ちょいトレ”としても利用できるのが魅力。こうした運動へのアクセスのしやすさが、多くの方々から高く評価された要因と考えられる。

顧客満足度のさらなる向上に向けて

chocoZAPは、「簡単」「便利」「楽しい」をコンセプトとした無人ジムとして、コロナ禍における新しい生活様式に対応する形で誕生。日本社会が直面する、超少子高齢化による生産年齢人口の減少や物価高騰といった課題に対し、コストパフォーマンスの高いサービスを追求する中で、無人運営とデジタル技術を融合させた現在の事業モデルを構築している。

一方で、サービス開始から3年が経過し、マシンの故障対応や店舗清掃といったサービス品質に関する課題も顕在化。こうした課題に対して、単なる一時的な対応ではなく、無人運営を前提としたエコシステムの確立こそが、持続的な成長とサービス品質の両立に不可欠であるという考えを示している。物価が高騰する今だからこそ、価格を据え置きながら、コンビニジムとしてより身近な存在となり、多くの方々の生活の一部として全国各地への展開を強化。そのためにも、無人運営を軸にしつつ、可能な限りの品質向上を追求していく方針とのことだ。

具体的には、店舗巡回体制「ちょこメンテ」の強化や、フレンドリー会員・セルフメンテナンス会員といったサポート会員制度の導入、マニュアル整備によるマシンメンテナンス・清掃品質の向上、さらに外部パートナーとの連携強化などを進行中。また、各マシンにはQRコード※6を設置し、会員からの意見・要望を簡単に送信できる仕組みを整備した。これにより、課題の迅速な把握と対応が可能となってる。

今後も、デジタル技術と「ちょこメンテ」の巡回体制、そしてサポート会員様との共助体制を掛け合わせることで、無人でありながらも快適かつ安心・安全に利用できるジム運営を目指すとのことだ。

