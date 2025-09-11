アーセナルに所属するイングランド人DFベン・ホワイトが、今夏に加入したスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュに対する期待を語った。クラブ公式サイトが伝えている。

スポルティングでの2年間で公式戦通算102試合出場97ゴール28アシストという驚異的な数字を残した現在27歳のギェケレシュは、今夏にアーセナルへ完全移籍加入。移籍金は出場試合数や得点関与数、チャンピオンズリーグ（CL）出場権などによって変動する追加費用を含めると最大総額7600万ユーロ（約131億円）になると報じられているほか、背番号「14」を着用することでも大きな注目を集めている。

ここまでプレミアリーグ3試合出場で2ゴールを記録しているギェケレシュと、かつてはブライトンで共にプレーしていたホワイトは「ヴィクトルのことは本当に良く知っている。ブライトンで一緒にプレーしたのは3、4年くらいだったと思うけど、その時から彼が将来偉大な選手になる運命にあると感じていた」と語りながら、今夏アーセナルで再会を果たしたギェケレシュの活躍に期待を寄せていることを明かした。

「彼はモンスターだよ！ ゴールのために生きているんだ。常に脅威になる。彼と対戦するときは邪魔をしたくない。どうせ押しのけられてしまうからね。本当に存在感があって、イングランドのフットボールをプレーした経験があることは大きな助けになると思うよ」

「プレミアリーグに来る選手の多くはどのような感じかを知らないので、苦労することもあると思う。でも、ヴィクトルは慣れている。彼はコヴェントリーでプレーしていたし、ブライトンでも一緒にたくさんの試合をプレーにした。だから、彼は経験していて、どのような感じかを知っている」

「正直に言って、彼のことを悪く言うことはできない。彼は僕が見た中で最もプロフェッショナルな選手の1人だ。その点ではマルティン・ウーデゴーアにも匹敵する。そういった選手たちが加入してくるのは素晴らしいことだ。ポジション争いが激しいことで、選手たちのレベルが上がり、全員が成長できるからね」