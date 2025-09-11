KDDIと沖縄セルラー電話は9月11日、「povo2.0」において、期間限定で「データ使い放題(7日間)」の提供を開始した。

1週間にわたって使えるデータ使い放題プラン。価格は1,800円で、販売期間は9月19日9:30まで。シルバーウィークでの利用におススメとしている。

通常トッピングの「データ使い放題 24時間」（330円）を7日分購入した場合と比べ、この限定トッピングは510円お得になっている。