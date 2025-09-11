大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。8回に打撃妨害で出塁し、満塁のチャンスを演出した。



この日の試合では、2回にタイムリーヒットを放ち、5試合連続ヒットとしていた大谷選手。







第3打席は三直に倒れたが、第4打席には四球で出塁し、迎えた8回の第5打席。



1死一、二塁の場面でロッキーズの2番手投手、アンソニー・モリーナ投手の投じた7球目を打った際に、キャッチャーミットにバットが当たり打撃妨害に。



大谷選手が出塁し満塁とすると、続くムーキー・ベッツに満塁ホームランが飛び出し、一挙4点を追加した。



この日の大谷選手は3打数1安打、1打点。試合はドジャースが9－0でロッキーズをスイープし4連勝。首位を争うパドレスはレッズに敗れ、ゲーム差は3に広がった。









【動画】グランドスラムの伏線に…？大谷翔平、打撃妨害での出塁シーンがこちら！

ABEMA MLBの公式Xより











