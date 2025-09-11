写真：Getty Images

大谷翔平　最新情報
　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。8回に打撃妨害で出塁し、満塁のチャンスを演出した。
 
　この日の試合では、2回にタイムリーヒットを放ち、5試合連続ヒットとしていた大谷選手。
 

 
　第3打席は三直に倒れたが、第4打席には四球で出塁し、迎えた8回の第5打席。
 
　1死一、二塁の場面でロッキーズの2番手投手、アンソニー・モリーナ投手の投じた7球目を打った際に、キャッチャーミットにバットが当たり打撃妨害に。
 
　大谷選手が出塁し満塁とすると、続くムーキー・ベッツに満塁ホームランが飛び出し、一挙4点を追加した。
 
　この日の大谷選手は3打数1安打、1打点。試合はドジャースが9－0でロッキーズをスイープし4連勝。首位を争うパドレスはレッズに敗れ、ゲーム差は3に広がった。




