頼れるユーティリティーが帰還！ドジャースのトミー・エドマン、復帰初戦…

ロサンゼルス・ドジャースのトミー・エドマン選手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているコロラド・ロッキーズ戦に「5番・中堅」で先発出場。エドマン選手は右足首を痛め負傷者リスト（IL）に入っていたが、復帰初戦となるこの試合でヒットを放った。



8月4日にIL入り、約一ヶ月ぶりに復帰を果たしたエドマン選手。2回にはエラーで出塁するも、第3打席まで無安打に抑えられていた。







7回の第4打席、ロッキーズの2番手投手、アンソニー・モリーナ投手のストレートを捉え、復帰初戦でヒットを放った。



怪我人が続出していたドジャースだが、先日にはマックス・マンシー、キム・ヘソンも復帰を果たし、優勝へ向けての盤石な体制が仕上がってきた。



試合は8回終了時点でドジャースが9－0と大量リード。大谷選手はここまで3打数1安打、1打点となっている。









【動画】頼れるユーティリティーが帰還！エドマンの復帰後初ヒットがこちら！

[速報] エドマン復帰後、初ヒット



