阿部サダヲ、『しあわせな結婚』にハマっている“意外な人物”を明かす「あまり日本のドラマには…」

俳優の阿部サダヲが11日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『しあわせな結婚』(毎週木曜21:00～)の囲み取材会に、共演の松たか子、脚本家の大石静氏とともに出席した。

※以下は、4日に放送された第8話のネタバレを一部含んだ内容です。これから視聴予定の方はご注意ください。

同作は、NHK大河ドラマ『光る君へ』(24)を手掛けた大石氏が脚本を担当。主人公・原田幸太郎(阿部)は、世間の注目を集めるセンセーショナルな事件の裁判でいくつも無罪を勝ち取りながら、連日さまざま番組にも出演し、お茶の間から絶大な支持を得る人気弁護士。そして何より鉄板の独身主義者でもある男が、ある日突然、ほとんど笑顔も見せないミステリアスな高校の美術教師・鈴木ネルラ(松たか子)との“運命の出会い”を果たし、電撃結婚を果たす。しかし、愛する妻は大きな秘密を抱えており、幸太郎の運命はとんでもない方向へ動き始める。

きょう11日に最終回を迎える同作。4日放送の第8話では、ネルラの婚約者・布勢(玉置玲央)を殺した真犯人が、当時11歳の弟・鈴木レオ(板垣李光人)だったという真相にたどり着いた。これまでの怒涛の展開にSNSでは、様々な反響や考察が繰り広げられていた。

主演を務める阿部にも反響は届いているという。

「昨日、たまたま叶美香さんにお会いすることがあって……お姉さまの恭子さんはあまり日本のドラマにはハマらないらしいんですけど、これはハマっているそうです(笑)」

と意外なファンの存在を明かした。

また、今作についても、阿部は「弁護士でキャスター(の役)だったので、たくさんの現場に行ってたくさんの俳優さんたちと共演できて楽しかった」と回顧。「おもしろい人がいっぱいいたので、いい経験になりました。スピンオフもやりたい!」とさらなる展開に期待を寄せていた。