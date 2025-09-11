フェラーリXX3台を含む42台コレクションがオークションに登場！

10月11日、スイス・チューリッヒのドルダー・グランド・ホテルで、「Tailored for Speed Collection」（直訳すると”スピードのために仕立てられたコレクション”）と名付けられた42台におよぶ究極のコレクションがRMサザビーズによってオークションに出品される。

【画像】フェラーリXX3台を含む42台もの究極のコレクション（写真10点）

出品車両における目玉は、フェラーリのコルセ・クリエンティXXプログラムの3台すべてが単一コレクションから出品されることだろう。前例のない出来事で、XXプログラム20周年を記念する2025年にふさわしい歴史的な出品となる。

2009年FXX エヴォルツィオーネは、エンツォをベースとしたF1技術を凝縮したサーキット専用マシンだ。レアカラーで仕上げられ、最後から3番目に製造された個体だ。

2012年599XX エヴォルツィオーネは、45台中39番目に製造された最終ロットの1台。当初のロッソ・フォコから後にブル・オパーコ・コルサに再塗装され、他のXX車両と統一感を持たせている。

2016年FXX K エヴォルツィオーネは当コレクションに新車で納入され、後にフェラーリ・コルセ・クリエンティによってエヴォルツィオーネ仕様にアップグレードされた。2017年にフェラーリ・クラシケのレッドブックで認定を受けた正真正銘のマッチングナンバーズ車両だ。

出品車両を眺めてみると、輝かしい戦績を誇るマシンも含まれている。1998年フェラーリ 333 SPは製造41台中23番目の個体。1999年スポーツレーシング世界選手権でバルセロナとモンツァで総合優勝を果たし、4度の表彰台を獲得したマシンだ。JBジェッセレーシングの1999年SR1チームタイトル獲得に貢献した歴史的マシンと呼べよう。かつてローレンス・ストロール（アストンマーティン会長）も所有し、当コレクションには2021年から収まっているもの。

現代のハイパーカーの顔ぶれも錚々たる面子が揃っている。2024年フェラーリ・デイトナSP3は、イコーナシリーズ第3弾として600台限定で製造された美しきハイパーカー。1960年代のフェラーリ・スポーツプロトタイプからインスパイアされたデザインは、多くの専門家から「史上最も美しいハイパーカーのひとつ」と評されている。2024年パガーニ・ウトピアは99台限定の最新ハイパーカーである。ロッソ・ドバイのボディカラーに赤のビジュアルカーボンファイバーを組み合わせ、Xtrac製7速セミAT仕様で製造された初期ロットの貴重な1台だ。2021年パガーニ・ウアイラ ロードスター BCは、パガーニ初の顧客ベニー・カイオラに敬意を表して40台限定で製造された。わずか550km未走行の新車同様の状態が保たれている。

そのほか2024年メルセデスAMG GT2プロ、2016年ベントレー・コンチネンタルGT3-R、2023年ブガッティ・シロン・スーパースポーツなども気になるところだ。

クラシックフェラーリファンにとっても見逃せないラインナップが用意されている。1968年365GT2＋2、1973年365GTB/4デイトナ、1978年512 BB、1989年F40などが含まれる。そのほか、フェラーリで注目なのは希少なグリジオ・フェロ・メタリックに仕上げられた2014年ラ フェラーリで、FXX K由来のセンターロック鍛造ホイールを装着。2017年フェラーリ・ラ フェラーリ アペルタは210台限定のオープントップ版で、ビアンコ・イタリア・メタリック×ネロレザーという美しい組み合わせだ。

当該コレクションについて詳細な情報は明かされていないものの、2019年フェラーリ488GTE Evoと2020年フェラーリ488 GT3 EVOがレーシングチーム「アイアン・リンクス」のものであることから、チームオーナーが手放しているのではないかとも噂されている。

文：古賀貴司（自動車王国） Words: Takashi KOGA (carkingdom)