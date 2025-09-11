大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2回の第2打席に5試合連続のヒットとなる右前適時打を放った。



ドジャース2点リードで迎えた2回2死三塁の場面。ロッキーズ先発のカイル・フリーランド投手の初球を捉えた打球は猛スピードのライト前ヒットに。







三塁走者アンディ・パヘス選手がホームに還り追加点のタイムリーとなった。



さらに、続くムーキー・ベッツ選手が左越え二塁打を放ち、大谷選手が一塁から一気にホームイン。リーグ断トツトップとなる130得点目を記録した。



試合は5回終了時点でドジャースが4－0とリード。大谷選手はここまで3打数1安打となっている。









【動画】打球が早すぎる…大谷翔平の5試合連続ヒットがこちら！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]大谷翔平 タイムリーヒット!!



／

強烈な当たりでライトへ抜ける

5試合連続となるヒットで

チームに追加点をもたらす

＼



🇺🇸MLB2025

ドジャース × ロッキーズ

アベマで生中継



◤ 平日は毎日アベマでMLB

試合ハイライトを無料配信中◢



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】