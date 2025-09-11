大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2回の第2打席に5試合連続のヒットとなる右前適時打を放った。
ドジャース2点リードで迎えた2回2死三塁の場面。ロッキーズ先発のカイル・フリーランド投手の初球を捉えた打球は猛スピードのライト前ヒットに。
三塁走者アンディ・パヘス選手がホームに還り追加点のタイムリーとなった。
さらに、続くムーキー・ベッツ選手が左越え二塁打を放ち、大谷選手が一塁から一気にホームイン。リーグ断トツトップとなる130得点目を記録した。
試合は5回終了時点でドジャースが4－0とリード。大谷選手はここまで3打数1安打となっている。
