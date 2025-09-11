中島みゆきについて語られた書籍発売決定、21年ぶりミュージック・ビデオ集の発売も

音楽評論家・田家秀樹がパーソナリティを務めるラジオ番組「J-POP LEGEND CAFE」が書籍になって12月に発売されることが決定。記念すべきVol.1は、中島みゆきについて語られた一冊となることが発表された。

同書籍には、田家と、中島みゆきの作品を手掛ける音楽監督・プロデューサー・アレンジャーの瀬尾一三が語った、2020年から2025年までの作品についての対談をアーカイブ。書籍だけの撮り下ろし対談も収録される。

また、中島みゆきの21年ぶりの最新ミュージック・ビデオ集も12月17日に発売されることも発表された。同作品は、「THE FILM of Nakajima Miyuki」(2000)、「歌姫 LIVE in L.A.」（2004）に続くミュージック・ビデオ集第3弾。2007年から2023年に発売されたシングル7作品のミュージック・ビデオに加え、映画予告編やドラマのタイトルバックなど特典映像も収録。NHK紅白歌合戦出場曲「麦の唄」、初のアニメ映画『アリスとテレスのまぼろし工場』主題歌「心音」等が収録される。

さらに、中島みゆきを代表するミリオンセラーのシングル・コレクションアルバム『Singles 2000』がリマスター＆高品室CDで発売されることも発表となった。2002年発売の中島みゆきの『Singles 2000』がLAの巨匠エンジニア、スティーブン・マーカッセンによるリスマター＆高音質CD（Blu-spec CD2）で蘇る。1994年〜2000年の7年間にリリースされたシングルとカップリング曲を網羅した全14曲。「地上の星」「旅人のうた」「空と君のあいだに」のミリオンセラー・シングルの3曲に加え、「ファイト！「たかが愛」「命の別名」等、名曲が収録される。

＜リリース情報＞

「J-POP LEGEND CAFE」 ARTIST selection Vol.1 中島みゆき

2025年12月発売予定

予価：2,200円（税込）

発売元：株式会社CEメディアハウス

Amazon予約URL https://www.amazon.co.jp/dp/4484221462

中島みゆき 21年ぶりの最新ミュージック・ビデオ集

『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』

=収録ミュージック・ビデオ=

1.「心音」（2023年発表）

2.「倶（とも）に」（2023年発表）

3.「麦の唄」（2014年発表）

4.「恩知らず」（2012年発表）

5.「荒野より」（2011年発表）

6.「愛だけを残せ」（2010年発表）

7.「一期一会」（2007年発表）

■特典映像1

「銀の龍の背に乗って」 映画『Dr.コトー診療所』予告編

「一期一会」 映画『シサム』予告編 ・「慕情」 ドラマ『やすらぎの郷』タイトルバック

■特典映像2（限定通販盤）

「荒野より」（ミュージックビデオ・フルバージョン）・「恩知らず」（メイキング映像 新規編集）

中島みゆき

『Singles 2000』【リマスター・Blu-spec CD2】

=収録曲=

1. 地上の星

2. ヘッドライト・テールライト

3. 瞬きもせず

4. 私たちは春の中で

5. 命の別名

6. 糸

7. 愛情物語

8. 幸せ

9. たかが愛

10. 目を開けて最初に君を見たい

11. 旅人のうた

12. SE・TSU・NA・KU・TE

13. 空と君のあいだに

14. ファイト！