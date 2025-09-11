ロッテ、オンラインストア限定でスティベン・アセベド外野手のNPB初ヒット…

千葉ロッテマリーンズは明日9月12日(金)12時00分よりマリーンズオンラインストア限定でスティベン・アセベド外野手のNPB初ヒットと初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することを発表した。

アセベド選手は9月3日の北海道日本ハムファイターズ戦(ZOZOマリン)に8番指名打者で先発出場し、2回裏の攻撃で日本ハム先発の柴田獅子投手からレフト前へNPB初ヒット。

翌日4日の日本ハム戦(ZOZOマリン)では、8回裏の攻撃で日本ハム3番手の杉浦稔大投手からレフトスタンドへNPB初ホームランを記録した。

今回の記念グッズには、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計21商品がラインナップ。

アセベド選手は「支配下登録をしてもらって、さっそくヒットとホームランを打つことができて本当に嬉しいよ。記念グッズがたくさんのファンの方に届いてほしいな。」とコメント。

記念グッズの商品一例は次の通り。販売はマリーンズオンラインストアにて明日9月12日(金)12時00分より21日(日)23時59分までの受注となっている。

＜スティベン・アセベド外野手 NPB初ヒットと初ホームラングッズ 商品一例＞

・直筆サイン入りフォトファイル：17,000円(99セット限定、証明書付き)。

・記念ユニホーム(DTF加工)(サイズ：S、M、L、O)：17,000円。

・Tシャツ(サイズ：S、M、L、O)：3,800円。・フェイスタオル：2,000円。

・アクリルパネル：3,500円。

・タペストリー：1,100円。

・アクリルスタンド：2,300円。

※全て税込み。※その他詳細や商品ラインナップは球団公式ホームページをご確認ください。

