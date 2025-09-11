大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい地区優勝争いを繰り広げている。現在は首位に立っているドジャースだが、残りの日程を考慮すると、決して安心できる状況ではない。米メディア『フライアーズ・オン・ベース』のウィル・ロックウッド記者が言及した。

パドレスは敵地でのコロラド・ロッキーズ戦に勝ち越し、同時期にドジャースはボルチモア・オリオールズに2敗を喫したことで、ゲーム差は1にまで縮む場面が見られた。

残り6シリーズを残す中で、パドレスは本拠地でシンシナティ・レッズとロッキーズと対戦し、その後ニューヨーク・メッツとシカゴ・ホワイトソックスとの遠征へ向かう。一方のドジャースは、ロッキーズとの3連戦後、サンフランシスコ・ジャイアンツ、フィラデルフィア・フィリーズとの激戦が待ち受けている。

最後まで気の抜けないナ・リーグ西地区についてロックウッド氏は「パドレスはプレーオフのホームゲームを確保できれば、ディビジョンシリーズ進出はほぼ確実と言える。まずは、シーズン最後の3週間で確実に結果を残さねばならない。この接戦が最終盤でどう決着するか、見ものだ」と言及した。

