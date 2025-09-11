「前半戦は成功例だったが」鈴木誠也、指標が悪化。キャリアハイから一転…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は、今季から指名打者（DH）で先発出場する試合が増え、序盤からホームランを打ち続けていた。キャリアハイの躍動を見せていたものの、現在は長打を打てない状況に陥っている。米メディア『カビーズクリブ』が報じた。

鈴木は一時期、本塁打数や打点数のランキングでトップ5に名を連ねるほど好調を維持していた。しかし、シーズン後半に入ってから急速に勢いが落ち、8月6日（日本時間7日）に行われたシンシナティ・レッズ戦で今季27号となるソロホームランを放ったのを最後に本塁打を打てていない。毎年この時期に好調な鈴木にとっては、思わぬスランプだ。

それを踏まえ、同メディアは「カブスの前半戦において、鈴木は成功例の一つだった。打撃面のほぼすべてのカテゴリーでキャリアハイに向かう勢いを見せていたが、シーズン終盤に差し掛かると一転、ホームラン数を除けばメジャーでのキャリア最悪のシーズンで終わる可能性が出てきている。火曜日のブレーブス戦前の時点での成績は打率.243、出塁率.321、長打率.462。打率と出塁率はメジャー4年間で最低、長打率もワースト2位の数字だ。さらに高度な指標でも厳しい。今季のwRC+は117でキャリア最低、wOBAも.336とキャリアワーストの.334に迫る低水準だ」と伝えている。

