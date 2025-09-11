NiziU「石川県めっちゃ楽しみ」「青森！」「熊本県とか群馬県も行ったことなくて…」初めて訪れる都市は？ 全国ホールツアースタート！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。

9月8日（月）の放送では、RIKU・NINA・MAYUKAの3人が登場。生徒（リスナー）から寄せられた、心が踊った瞬間についてのメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私の心が“踊った”瞬間は「NiziUのライブの当落発表 ドキドキハラハラ！！」です（笑）。

NiziUのホールツアー初日の9月6日（土）は、私、そして一緒にライブに行く友達、どちらも誕生日！ 何としてでもNiziUに会いたいと思い、当てる気満々でしたが、私は早々に落選。「やばい！ 行けないかも……」と思っていたら、友達から「当たったよ！」との連絡が！ 本当に嬉しくて、その場に崩れ落ちました。

このメッセージは9月6日より前に書いているのですが、大好きなNiziUのライブなので、楽しくないわけありません！ だから、先に言わせてください！ 本当に楽しくて最高な誕生日でした！ ありがとうございました！（16歳）

＜NiziUからのメッセージ＞

NINA ＆ MAYUKA：すごい！ おめでとう～！

MAYUKA：ていうか、誕生日が友達と一緒やねんな。

NINA：しかも、当たらなかったからの友達から「当たったよ～！」って。

RIKU：絶望からの「いぇ～い！」って……しかも「崩れ落ちた」って言ってくれるぐらい喜んでくれるっていうのが嬉しいよね。書き込みにもあったように、9月6日からホールツアー「NiziU ライブ with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”」がスタートしたということで、23会場32公演となっております。もうめちゃくちゃ行くんですよ！ 初めての都市もあって。

MAYUKA：個人的に石川県めっちゃ楽しみ！ MAYAの地元やし、すごい雰囲気がめっちゃ好きやから、行ってみたいなってずっと思ってたから嬉しいです。

RIKU：嬉しいね。NINAは？

NINA：青森行ったことないから、めちゃくちゃ楽しみ。

RIKU：リンゴジュース飲みたい！

MAYUKA：リンゴ食べたいじゃなくてリンゴジュースなんや？

RIKU：リンゴはあれやねんけど、リンゴジュースが好きやねん。

NINA：じゃあリンゴジュース飲んでるときに隣でリンゴ食べるわ。

RIKU：あと、熊本県とか群馬県も行ったことなくて。だから嬉しい。

MAYUKA：だから全国のWithUもその地域にあったおいしいものとかをいっぱいつぶやいてくださったら、私たち見て食べるので、よろしくお願いします！

番組では他にも、今夏の夏フェス出演などについて語る場面もありました。

