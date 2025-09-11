「千賀滉大はその象徴」メッツ、6月中旬から崩壊止まらず。米メディアが危…

千賀滉大 最新情報

千賀滉大投手が所属するニューヨーク・メッツは、ナ・リーグ東地区で2位を維持しているものの、気を抜けない状況が続いている。連敗を繰り返している渦中にあり、不安定な投手陣の問題も解決できていないと、米メディア『エンパイアスポーツメディア』が指摘した。

千賀は4月頃から好調をキープし、一時はナ・リーグトップの防御率を記録した。その活躍に呼応するように、チーム防御率も良かった。しかし、6月12日（同13日）のワシントン・ナショナルズ戦でハムストリングを痛めると、急激に成績が悪化。復帰しても勝利を飾ることができず、最終的にマイナー降格となっている。ただ、調子が悪いのは同選手だけでなく、他のメッツ投手陣も不調に陥っていた。

そのため、同メディアは「低迷続けばプレーオフ進出に黄信号」と懸念を示している。続けて「メッツの問題は一時的な不調や短期的なスランプにとどまらない。6月中旬から崩壊が続いており、6月13日以降の戦績は31勝45敗。これは今季のMLBでも最も失望させる数字の一つ」とし、「投手陣は崩壊寸前だ。リリーフ陣はリードを守れず、先発も安定感を欠いている。エースと期待された千賀は未だ3Aにとどまり、序盤の好調から一転して深刻な層の薄さと不振を象徴する存在となっている」と伝えている。

