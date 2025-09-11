愛知県知多半島の西海岸に位置する常滑市(とこなめし)は、中部国際空港セントレアがあることから中部地方の空の玄関としても広く知られています。
日本六古窯の一つである約1,000年の歴史を持つ常滑焼や、風情残る街並み「やきもの散歩道」などの“歴史あるもの”と、進化し続ける中部国際空港や、愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)などの“新しいもの”が融合した魅力あふれるまちです。
今回紹介するのは、常滑市の代表的なイベント「常滑焼まつり」。“心おどる常滑焼”をテーマに3会場で開催され、常滑焼の魅力をめいっぱい楽しむことができます。
本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。
今回は「第59回常滑焼まつり」の詳細、人気の返礼品などについて調べてみました!
さまざまなセミナーも! 「第59回常滑焼まつり」について
第59回常滑焼まつり
・開催日時：2025年10月4日(土)、5日(日)
・開催場所：【ボートレースとこなめ会場(大即売市)】【やきもの散歩道会場】
10月4日(土)9：00～17：00、5日(日)9：00～16：00
【セラモール会場】
10月4日(土)、5日(日)9：00～17：00
・アクセス：【ボートレースとこなめ】名鉄常滑駅から徒歩8分
【やきもの散歩道】名鉄常滑駅から徒歩5分
【セラモール】常滑インターから車で5分
※各会場を巡る無料シャトルバスを運行します。
※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。
・参加費：原則無料、一部有料
毎年多くの人でにぎわう、常滑市の一大イベントの一つ「常滑焼まつり」は、今年で59回目を迎えます。“心おどる常滑焼”をテーマに、100店舗を超える出店者と選り取り見取りのやきものが迎えてくれるイベントです。
2024年度の本イベントで好評だったセミナーをはじめ、それぞれの会場で多様なイベントを開催。やきものを肌で感じて魅力を発見することができるのも特徴です。
【ボートレースとこなめ会場】
＜セミナー(両日)＞ ※参加無料、申込不要
急須の専門家と対話形式で楽しめるセミナー、やきものとかかわりのある方々の実演による盛り付けテクニックやフードフォト講座など、常滑焼の魅力を知ることができる11のワークショップを開催。
＜フードラウンジ(両日)＞ ※有料、定員あり
昨年は好評につき完売した、常滑焼で地元の料理やお茶を楽しめる2種類の講座を開催。食事の際に使用した常滑焼を持ち帰ることもできるのだとか。
【やきもの散歩道会場】
常滑焼まつり参加店舗で2,000円以上商品を購入すると、常滑土産をプレゼント。(各店舗先着10名限定)
【セラモール会場】
＜アウトドア茶会(10月4日)＞ ※有料茶席
アウトドアで急須を使いお茶を淹れるイベントが、鈴木製茶と茶伝のコラボによって実現。キャンプとお茶の融合を楽しめます。
＜知多娘。イベント(10月5日)＞
常滑市応援サポーター・常滑セラ(小栗ひなた)が、知多娘。として常滑焼まつりを盛り上げます。
【その他の企画】
各種SNSでの投稿キャンペーン
常滑市のふるさと納税返礼品について
「常滑焼まつり」のメインでもある「常滑焼」が届く返礼品を紹介します。どちらの事業者も同イベントに出店した経歴を持つのだそう。
佳窯 切立丸盤セット(白)
・提供事業者：INAXライブミュージアム
・常滑市奥栄町1-130
・サイズ：Φ210×23mm、Φ150×20mm
・寄附金額：4万円
細かい粒子を持つ土を使った、うっすらと艶のあるマットな表情を持つなめらかな触り心地のお皿です。十分に乾燥させた蠣殻で模様付けされた切立丸盤で、多くの料理人からも支持されるシリーズなのだとか! 深皿としても高台皿としても両面で使える斬新なデザインが魅力的。
お茶を淹れるようにコーヒーを淹れる! 【常滑焼】珈琲ポット
・提供事業者：ヤマキイカイ
・常滑市セントレア4丁目11-3 セントレアロジスティクスセンター2階
・容量：360cc
・素材：本体(陶器)、網(ステンレス)
・寄附金額：3万3,000円
常滑焼のコーヒーポットです。職人が一つずつ丁寧に手作業で製作し、ポットの内側には釉薬(ゆうやく)を塗っておらず、表面に凹凸があるのが特徴。珈琲の雑味を吸着しまろやかな味に変化させてくれるのだそう。挽きたての豆を急須の中で蒸らして旨みを引き出す新しい淹れ方で、コーヒーを楽しめます。
今回は愛知県常滑市のイベント「第59回常滑焼まつり」と、返礼品を紹介しました。常滑焼を実際に見て触れて選べるだけでなく、それぞれの会場で多彩なセミナーや催しが開催されるのもうれしいイベントです。常滑焼の魅力を思う存分堪能することができます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
ライター：マイナビふるさと納税担当者