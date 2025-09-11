「不運な数字が問題を浮き彫りに」今永昇太、なぜ好調も勝ち星が伸びない…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスの今永昇太投手は、しっかりと結果を残している一方で、それが成績に結びついていないようだ。チームが苦戦を続ける中、一際目立つスタッツを叩き出していると、米メディア『カビーズクリブ』が報じている。

今永は8日（日本時間9日）、アトランタ・ブレーブス戦で6回まで投げて5安打3失点無四球4奪三振の成績を残し、7試合連続のクオリティー・スタート（QS）を達成したものの今季7敗目を喫した。これまでに22試合で先発し防御率3.21、101奪三振をマークしているが、9勝7敗となっている。その中には、好投を披露しながらも打線の援護がなかったことで勝敗がつかなかったり、敗戦投手になった試合がいくつもあった。

それを踏まえ、同メディアはタイトルに「カブス最大の問題を浮き彫りにする今永の不運な数字」とつけ、「今季の防御率は3.21であり、昨季の2.91と大差はない。それなのに昨年は15勝3敗と大きく勝ち越し、今年は勝ち星が伸びていない」と指摘。その理由として「彼は現在7試合連続でQSを記録中だが、その間の成績はわずか1勝3敗。打線の総得点は15点にとどまり、1試合平均わずか2点強の援護しか受けられていない」と伝えている。

