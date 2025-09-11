昨シーズン限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団したデンマーク代表MFクリスティアン・エリクセンが、ヴォルフスブルクに加入するようだ。10日、『スカイ・ドイツ』や移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏らが報じている。

現在33歳のエリクセンは、2009年1月に母国デンマークを離れ、アヤックスのアカデミーに入団。2010年1月にトップチームデビューを飾ると、瞬く間に司令塔としての地位を確立し、2010－11シーズンからはエールディヴィジ3連覇に貢献した。2013年8月にトッテナム・ホットスパーへ完全移籍すると、加入直後から主力として活躍を続け、在籍した7シーズンで公式戦305試合出場69ゴール82アシストをマーク。2018－19シーズンにはクラブのチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出にも貢献した。

2020年1月に加入したインテルでは、公式戦通算60試合出場8ゴール3アシストを記録。2020－21シーズンのセリエA制覇にも貢献したが、シーズン終了後、デンマーク代表の一員として参戦したEURO2020の試合中に心停止で倒れ、病院に搬送される。植え込み型除細動器（ICD）の装着手術を受けて復帰し、2021年1月からブレントフォードで活躍すると、翌年夏にマンチェスター・ユナイテッドへ加わった。

マンチェスター・ユナイテッドでは加入初年度に中盤の主軸に君臨。2022－2023シーズンにはカラバオ・カップ（EFLカップ）、2023－24シーズンにはFAカップ優勝を経験したものの、個人としては時間の経過とともに出場機会が減少。最終的には在籍した3年間では公式戦通算107試合出場8ゴール19アシストという数字を残し、今夏に退団が決まっていた。

今夏には、チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）のレクサムや、プレミアリーグ“復帰組”のバーンリーからの関心も報じられたが、どちらも加入には至らず。『スカイ・ドイツ』の報道によると、新天地が決まらない中、エリクセンはアルスヴェンスカン（スウェーデン1部リーグ）のマルメの練習に参加し、コンディション調整を続けていたという。

そして今回、エリクセンの新天地がヴォルフスブルクに決まったと伝えられた。契約年数等の詳細条件は明るみに出ていないものの、ロマーノ氏はお馴染みのフレーズ「HERE WE GO！」を用いてエリクセンのヴォルスブルク行きを報じており、公式発表が待たれる段階に差し掛かっていると見られる。

なお、現在のヴォルフスブルクには5名のデンマーク人選手が在籍しており、MFイェスパー・リンドストロムやFWヨーナス・ヴィンドらはデンマーク代表でもチームメイト。さらに、スポーツディレクターのピーター・クリスティアンセン氏、パフォーマンスマネージャーのクリスチャン・クラルプ氏もデンマーク人と、エリクセンにとっては馴染み深い人物が揃っている。

エリクセンにとって自身初のブンデスリーガ挑戦が正式に決まるのは、時間の問題と言えそうだ。

