中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おいしい離婚届けます』(10月1日スタート、毎週水曜24:24～)に、村重杏奈、入山法子、竹財輝之助が出演する。

村重杏奈

前田公輝と水沢林太郎が演じる離婚弁護士と探偵という公私共にパートナーの2人がタッグを組み、パートナーに裏切られ、傷ついた依頼者たちのためなら手段を選ばず、とことん寄り添い、依頼者にとっての“最高の未来”を届けるべく戦っていく同ドラマ。

村重が演じるのは、音喜多法律事務所の事務員(パラリーガル)。冷静沈着、人見知りの音喜多初(前田)をサポートし、明るく社交的な性格で、依頼人に対して親身に接する。村重は、今回が地上波連続ドラマ初レギュラーとなる。

入山が演じるのは、初と海(水沢)に大きく関わることになるキーパーソン・尾張楓。 楓のある想いから、2人の生活は予想だにしない方向へと進んでいく。

竹財が演じるのは、尾張楓の夫・尾張佑。初と同じ弁護士会に所属する敏腕弁護士で、自ら事務所を構え、主に大企業の顧問弁護を担当している。

コメントは、以下の通り。

■村重杏奈

む、む、村重が連ドラですか！？

またまた新しい世界に飛び込んじゃいました！！

村重にしては珍しく不安でいっぱいだったんですが現場が明るすぎて楽し過ぎて今でも忘れられないです！

青野のキャラクターがあまりにも村重すぎてこれただの村重じゃん！ってなるかもしれませんがご安心を！！しっかりスンとした顔もできます！

視聴率80%とりたいです！よろしくお願いします！

■入山法子

血がつながっていなくても家族のように思える人もいれば、血はつながっているのに思い合えない人もいます。いろんな人間関係や家族の形があると思いますが、「これは違う」「これはダメ」と決めつけるのではなく、それぞれを一つの関係として温かいメッセージを届けられるドラマになっていると思います。

ぜひ楽しんでご覧いただけたら嬉しいです。

■竹財輝之助

「リーガルもの」と聞くと難しそうに思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。主演の二人の可愛らしさや関係性のよさが光っていて、扱っているテーマ以上にとても見やすい作品になっています。

また、誰の身近にも起こり得る問題を題材にしていて、共感できる部分が多く、それを柔らかく、ほっこりと描かれていて、温かいホームドラマのような仕上がりになっていると思いますので、ぜひ気軽に楽しんでいただけたら嬉しいです。

【編集部MEMO】

今作について、前田公輝は「弁護士として法律と心を通じて、ご依頼人と一緒に愛のカタチを探せるよう撮影中です。 ふわっと旨みが広がる“おいしいドラマ”をぜひお楽しみに！」、水沢林太郎は「台本を読んでみて、探偵と弁護士がバディになることはこれまであまりなかったのではないかと思います。それぞれの想いで依頼人と向き合っている2人の姿に、面白さと格好良さを感じています」とコメントしている。

