元AKB48でタレントの板野友美が4日、公式YouTubeチャンネル『友chube【板野友美】』を更新。新居を初公開し、再生回数100万回超えの反響を呼んでいる。

板野友美

220平米・3LDKの新居を公開

2021年にプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手と結婚し、同年、長女を出産した板野。公開された動画では、最近引っ越したという220平米・3LDKの新居を公開。広々とした玄関や大きなシューズクローゼット、「ずっと憧れだった」というアイランドキッチン、子供部屋、寝室など、自身のこだわりとともに紹介した。新居には、高橋投手がWBCで着用したサイン入りユニフォーム、トロフィーや盾なども並べられ、「やっとこうやってちゃんと飾れた」とうれしそうに語った。

ルームツアーの最後は、「一番こだわったお部屋。私のずっと夢だった」というクローゼットルームへ。壁一面にハイブランドのバッグがディスプレイのように並び、「20代前半から集めたシャネルのバッグが8～9割ぐらい」「もったいないから、箱に入れてしまってたんですけど。せっかくなら飾って使っていきたい」と感無量。反対側には、自身が手掛けるブランドの服をそろえ、「クローゼットルームは本当にうれしいし、仕事の一環にもなってよかった」と満足げだった。

子育てをしながら、タレントや経営者として活動する板野。動画冒頭では、「“セレブ妻うらやましい”みたいなコメントも来るのかなと思って……」と話しつつ、「めちゃくちゃ働いてます! 自分の未来への投資ということで、このお家を選びました」とキッパリ。「週6で仕事してる」「自分で稼ぎたい」「私たち夫婦は家賃とか養育費、生活費は全部半分ずつ」と説明しながら、「いつかは余裕を持って、この家に住めるようにしたい」と話していた。

コメント欄には、「セレブすぎてオシャレすぎて本当羨ましすぎる!!!」「今までお仕事一生懸命頑張ってきた証のお家最高です!」「めちゃくちゃ素敵なお家で憧れます」「センスが抜群すぎてめっちゃ見応えあった!」といった反響のほか、「ともちんカッコいい」「努力の賜物すぎる」「生活費折半とか立派な奥さん」「自分でも稼ぐかっこいいママ」などの声も寄せられている。