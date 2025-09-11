TimeTreeの社内研究所「TimeTree未来総合研究所」とトラベルが運営する「NEWT」は9月10日、2025年のシルバーウィークの旅行動向を発表した。TimeTreeは2019年1月1日～2025年9月4日の期間で登録された予定データを対象に、NEWTは出国日が2025年9月12日～23日までの海外ツアーの予約データを基に分析を行った。

コロナ禍で減少した旅行予定、2019年比84%まで回復

TimeTreeに登録された予定データから、2019年以降7年間におけるシルバーウィーク(9月12日～9月23日)の「旅行」予定の推移を分析した結果、2025年のシルバーウィークの旅行予定登録数は2019年比で84%となった。2020年(52%)、2021年(39%)はコロナ禍の影響で大きく減少したが、2022年以降は回復基調に転じ、2023年87%、2024年90%と上昇を続けている。2025年は84%と前年をやや下回ったものの、依然としてコロナ禍前に近い水準にあり、旅行需要が安定して回復しつつあることがうかがえる。

旅行予定は前後半ともに土日に集中

2025年シルバーウィーク期間(9月12日～23日)の「旅行」予定を日別にみると、9月13日(土)に最も集中し、次いで20日(土)が多く週末が山場となった。一方、後半の22日(月)、23日(火・祝)は低調にとどまり、旅行予定は連休前半の週末に偏る傾向が明らかになった。

一方で、シルバーウィーク中の休暇取得の傾向を「休」を含む予定登録でみたところ、9月22日(月)が最多となっていた。20日(土)から4連休を作り、旅行までは行かないものの、ゆっくり休む傾向が推察される。

旅行は20代・30代が牽引、40代以降は相対的に低調

TimeTreeの予定データから期間中の「旅行」の予定出現数を年代別に見ると、20代が最も多く、次に30代が続き、若年層が旅行需要を牽引していることが分かった。一方で40代以降は年齢が上がるにつれて旅行予定の出現数は減少した。家庭や仕事などの生活環境の影響もあり、若年層と中高年層で旅行予定に温度差が見られる結果となった。

海外旅行先のトレンド

次に、NEWTの予約データから2025年のシルバーウィークにおける海外旅行先のトレンドを紐解いた。今年は飛び石連休となる影響から、近場で手軽に楽しめる"安近短"旅行が人気を集めている。渡航先では韓国がトップ、続いて台湾・フィリピン・香港・ベトナムなどアジア近距離が上位を占め、平均2.5泊・2名での短期間かつ低予算の旅行スタイルが際立った。前年と比べてフィリピンやベトナムが伸長しており、日本より物価が安く距離的にも行きやすい東南アジアが注目を集めている。

NEWT シルバーウィーク旅行予約ランキング 2025

海外予約の3割が8月に集中

予約動向にも特徴が見られた。通常、海外旅行は出発の約3カ月前に予約のピークを迎えるが、今年のシルバーウィークは全体の約3割が連休直前とも言える8月に集中していた。今年は直前になってからの駆け込み予約が目立ち、「思い立ったらすぐ海外へ」というニーズの高まりがみられた。

NEWT シルバーウィーク旅行を予約した月

ハワイは有給を使って大型連休化

一方で、ランキング6位に位置するハワイを選ぶ旅行者は、有給休暇を加えて日程を伸ばし、飛び石連休を大型連休へと変えるケースが目立った。近場でコンパクトに楽しむ層と、休暇を工夫してゆったり遠出をする層という、シルバーウィークの使い方にも二極化傾向がみられた。

国内旅行の行き先トレンド

国内旅行の行き先に目を向けてみると、TimeTreeの予定データでは、大阪・沖縄・北海道・東京が全期間を通じて安定的に上位を占めた。詳細をみていくと、連休後半(9月19日～23日)には那須・長野・箱根といった都市圏からのアクセスが良い温泉地や自然溢れる観光地が上位に浮上しており、連休の前半と後半での旅行の楽しみ方の違いが垣間見られた。

国内旅行の行き先

1位の大阪については、10月13日(月・祝)の閉幕を迎える大阪万博との関連で「万博」の予定登録状況を確認した。9月12日(金)～23日(火・祝)の登録数をみると、祝日はあまり伸びず、最初の週末である13日(土)が最多、続いて20日(土)が多い結果となっていた。旅行予定と同様に、大型イベントへの参加も前半に集中する傾向が伺える。

ぶどう狩り・梨狩りなど果物狩りが人気

9月の予定データの全体を俯瞰すると、「ぶどう狩り」の予定登録が急上昇していた。秋の味覚を楽しむレジャーとして「梨狩り」「シャインマスカット狩り」なども上位に入り、シルバーウィークならではの季節行事が予定に反映されていた。「◯◯狩り」の種類別では、予定データの上位300位を調査したところ、果物狩りが上位を独占するほか、キノコ狩りや潮干狩りもランクイン。シルバーウィークを活かして、"食欲の秋"に直結する体験型レジャーが数多く予定されていることが明らかになった。