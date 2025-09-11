元プロ野球選手の高橋由伸氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で8月30日に公開された動画に出演。若手時代に経験した“ぼったくり被害”を振り返った。

「4年目の60万円事件」

高橋尚成氏が「(飲み会などで)修羅場って今までにあります?」と質問すると、槙原寛己氏は「ぼったくりとか」と返しながら、由伸氏のほうへ目をやる。すると、尚成氏も「沖縄もそうだよね?」と確認。これに由伸氏は「沖縄は4年目の頃」と答え、槙原氏の言う「4年目の60万円事件」を振り返ることに。

由伸氏との共通の知人とある店で食事をしていた槙原氏。その知人から「来週、由伸来るんで、(このお店を)使っていいですか?」と言われ、「大丈夫! 俺も初めて行ったところだから。お勘定も明朗会計だから」と話したという。

槙原氏の話を引き継ぎ、由伸氏は「でも、そこのお店には入れなかったんだよ、いっぱいで。で、そこのお店の人が『違う店舗があるんで、そこで飲んでください』って言ったの。その店の人に連れていかれたんだから。今思えば、おかしいなって思わないといけなかったのは、広いところにポツンとソファとテーブルがあって、『今ここは使ってなくて、今度オープンする店舗なんで』って(言われた)」と回想。

さらに、「『飲み物とかはどうするの?』って聞いたら、『さっきの店舗から持ってきます』って言うから、飲み始めたんだよね」と続け、「(お勘定を)見たら、最初は6万円だと思った。4人で行って、1人1万5千円で6万円かと思ったら、0が1個多くない? って」と苦笑いを浮かべる由伸氏に対し、槙原氏は「それを現金で払ったっていうのがかっこいいよね」と伝えていた。