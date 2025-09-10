現在放送中のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00～)で女子高生・沢口夏希役を演じている早坂美海にインタビュー。本作での役作りや、主人公・小川愛実役の木村文乃、カヲル役のラウール(Snow Man)らとの共演の感想を聞いた。

――『愛の、がっこう。』への出演が決まった時の心境をお聞かせください。

オーディションだったのですが、決まったと聞いた時はすごく驚きましたし、うれしかったです。

――演じられている沢口夏希は、小川愛実が担任を務める3年葵組の生徒で、カヲルにのめり込んでホストクラブに通っていたところから変化していく役どころですが、演じる際にどんなことを意識されましたか?

小川先生との関係値が変わっていく時の表情の変化や、セリフを言う時の雰囲気を変えられるように意識しました。あと、ホストクラブと学校での差をつけることも意識しました。

――ご自身と役との共通点はありますか?

夏希は受験のストレスを感じていますが、私も1年前に受験をしたので、そのプレッシャーがすごくわかって、共感しながら演じることができました。

――早坂さんは無事合格され、今大学生活を送っていらっしゃいますが、進路は迷いましたか?

迷いましたが、いろんな世界を経験した方が演技の仕事にも役に立つかなと思い、大学に行くことにしました。

――小川愛実役の木村文乃さんとの共演はいかがですか?

本当の先生みたいに優しかったです。

――木村さんとのやりとりで印象に残っていることを教えてください。

私は泣くシーンが多くて、終わるたびに「よかったよ」と声をかけてくださったり、「美海ちゃんの演技、大好きだよ」と言ってくださって、すごくうれしかったです。

――木村さんの演技から刺激も受けましたか?

カヲルといる時と私たちといる時の表情が違ったり、セリフにはない気持ちの表現がすごく素敵で、毎回刺激を受けています。あと、運動神経がいい方で、お転婆でおっちょこちょいな役を演じられているんですけど、転ぶシーンがすごくリアルでした。私もこけるシーンがありましたが、うまくできなくて何度も撮り直して。木村文乃さんは一発で決めていてすごいなと思いました。