● ヤクルト 3 － 6 中日 ○

＜21回戦・神宮＞

「まっすぐ自体は今日はよかったとよかったと方だと思うので、真っすぐを中心に組み立てられたので、石伊さんのリードも本当によかったので抑えられました」。

中日の金丸夢斗は10日のヤクルト戦に先発し、6回・109球を投げ、5被安打、5奪三振、2失点で2勝目を挙げた。

金丸は「ビジターでは初勝利になるので、までも、しっかりと試合を作れたのでそこはよかったと思います」と振り返った。

ヤクルトの4番・村上宗隆には一発を浴びたが、第1打席は空振り三振を奪うなど、3打数1安打。金丸は「いやもう球界を代表するバッターと対戦できたというのが、まず、いい経験になったと思いますし、そういうバッターを抑えていかないと、これからは日本を代表するピッチャーになれないと思うので、次は抑えられるように頑張りたいです」と意気込んだ。

バッティングでも3打席全て送りバントを決め、そのうち2つは得点に繋げた。「バントで自分の流れも掴められたと思いますし、はい、ナイスバントだったと思います。練習の成果は十分に発揮できました」と笑顔を見せた。

今後に向けて「残りの試合全部勝つという気持ちで投手陣もやってますし、僕自身も、もっとチームに貢献できるように頑張っていくので、応援よろしくお願いします」と決意を述べた。

（ニッポン放送ショウアップナイター取材班）