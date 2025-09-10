大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは9月に入り、リーグ最下位チームに5連敗を喫するなど不振が深刻化している。ブルペン不調も一要因とされているが、アンドリュー・フリードマン編成本部長をはじめとしたフロント陣への風当たりも増しつつあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「週末の対ボルティモア・オリオールズ戦でドジャースを破滅に導いたブルペンの惨事は、歴史に残る出来事であり、7月以来ファンが指摘してきたほぼすべての欠点が凝縮された結果と言えるだろう。最初の2試合で攻撃陣は得点力を発揮できず、高額の報酬を得て歴史的にも信頼されてきたリリーフも完全に崩壊した」と言及。

続けて、「この混乱の責任を負うべき実際の救援投手たちとは別に、フロントにも非難が数多く向けられている。タナー・スコット投手、カービー・イェーツ投手の両名を好調なシーズンを過ごした直後に契約したのはフロントであり、トレード期限までにリリーフをたった1人（8月中旬から故障離脱しているブロック・スチュワート投手）しか獲得しなかったのもフロントだ。そして今、ドジャースには打つ手がない。ただ、今いる選手たちが何とかしてくれることを祈るしかない」と記している。

ドジャースは日本時間9日のコロラド・ロッキーズ戦ではリリーフの失点は無かったが、次戦以降も現有戦力は踏ん張りを見せることができるだろうか。

