監督に“アピール失敗”…セ・リーグ、1軍でチャンスを掴めなかった選手6人。…

プロ野球の世界では、一軍への生き残りをかけて激しい競争が繰り広げられている。ファームでは好成績を残していても、上で目立った活躍ができなければ、二軍再降格が命じられることとなる。ここでは、今季一軍での出場機会を得るも、チャンスを掴めなかったセントラル・リーグの選手を紹介したい。（※今季成績は9月10日時点）

オコエ瑠偉

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／100kg

・生年月日：1997年7月21日

・経歴：関東第一高

・ドラフト：2015年ドラフト1位

身体能力の高さからドラフト1位で指名され、プロの世界に飛び込んだオコエ瑠偉。しかし、今季もここまで一軍定着は出来ていない。

関東第一高時代から注目を集める存在で、甲子園でのプレーも光ったオコエ。2015年ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した。

高卒2年目の2017年には41試合に出場し、規定未満ながら打率.300をマークするなど、才能の片鱗を示した。

しかし、翌年以降は打撃成績が低迷。レギュラーに定着出来ないまま、2022年オフの現役ドラフトで読売ジャイアンツから指名を受け、移籍となった。

移籍2年目の昨季は、キャリアハイを更新する68試合に出場。後半戦で3割に迫る打率を記録するなど、成長を予感させた。

しかし、今季も期待されるほどのインパクトを残すには至っておらず、伸び悩み続けている。現在も一軍に帯同しているが、来季以降へ向けてアピールすることが出来るか。

鵜飼航丞

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／100kg

・生年月日：1999年5月30日

・経歴：中京大中京高 - 駒沢大

・ドラフト：2021年ドラフト2位

昨季に続き、今季も一軍でチャンスを掴むことが出来ていないのが中日ドラゴンズの鵜飼航丞である。

中京大中京高で高校通算56本塁打を放ち、駒沢大に進学。大学でも長打力を発揮して十分な成績を収め、2021年ドラフト会議で中日から2位指名を受けた。

プロ入り初年度は新人で唯一となる開幕一軍スタート。最終的に59試合の出場で4本塁打の成績だったが、ファームでは打率3割に迫る数字を記録。

しかし、翌年は一軍で41試合に出場し、打率.143、3本塁打、5打点といずれも前年の成績を下回り、存在感を示すことが出来なかった。

挽回が求められた昨季だったが、キャリア最少となる12試合の出場にとどまり、ホームランも1本も記録できなかった。

プロ4年目の今季も、ここまで23試合の出場にとどまっている鵜飼。ファームでは好成績を収めているが、一軍でその実力を発揮できておらず、もどかしい状況が続いている。

島田海吏

・投打：右投左打

・身長／体重：176cm／74kg

・生年月日：1996年2月6日

・経歴：九州学院高 - 上武大

・ドラフト：2017年ドラフト4位

一時はレギュラーに近づいていた阪神タイガースの島田海吏も、近年はチャンスを掴めていない。

熊本の九州学院高から上武大に進み、大学日本代表にも選出された島田。俊足巧打を高く評価され、2017年ドラフト4位で阪神に入団した。

プロ入り後は代走、守備固めなどの途中出場で経験を積むと、2022年には自己最多の123試合に出場。打率.264、21盗塁の成績を残し、翌年以降のレギュラー定着が期待された。

しかし、2023年は一転して打撃不振に苦しみ、101試合の出場で打率.145と大きく成績を落とした。

それでも、昨季は62試合と限られた出場機会の中で打率.275、出塁率.363と好成績をマーク。

今季はファームでの打率こそ3割を大きく超えているが、一軍での打率は1割台。レフトのポジションが流動的なチーム状況だけに、チャンスを掴めなかったことは否めない。

林晃汰

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／98kg

・生年月日：2000年11月16日

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2018年ドラフト3位

長打力が持ち味の林晃汰。一軍での実績もある選手だが、限られた機会を掴みきれずに伸び悩んでいる。

智弁和歌山高時代に甲子園を経験し、ホームランも記録。将来の主砲候補として期待され、2018年ドラフト3位指名で広島東洋カープに入団を果たした。

高卒2年目に一軍デビューを飾ると、翌2021年は102試合に出場し、10本塁打をマーク。高卒3年目でのブレイクに、多くの広島ファンが期待を寄せたはずだ。

しかし、翌年は打撃の調子が上がらず、まさかの一軍出場なしに終わると、その後も一軍で出場機会を勝ち取れず。昨季は27試合の出場にとどまり、ホームランもなしに終わった。

雪辱を果たすべく迎えた今季、二軍での打率は上昇傾向にある一方、一軍ではここまで17試合の出場にとどまっている。

7月には2試合連続本塁打をマークしたが、打率1割台と確実性に課題を残し、現在はファームでの調整に。チーム全体として長打力不足が続いており、林の覚醒が望まれる。

菊地大稀

・投打：右投左打

・身長／体重：186cm／89kg

・生年月日：1999年6月2日

・経歴：佐渡高 - 桐蔭横浜大

・ドラフト：2021年育成選手ドラフト6位

今季2年ぶりの一軍復帰を果たした菊地大稀は、好成績を収めつつもファーム降格となった。

佐渡高で指名漏れを経験し、桐蔭横浜大に進学。佐渡島出身初のドラフト指名選手として、読売ジャイアンツから2021年育成6位での指名を受けた。

ファームでのアピールが実り、2022年4月に支配下契約を締結。同年は一軍で16試合に登板し、防御率5.60の成績だった。

昨シーズンは二軍で防御率1.00と圧倒的な成績を残すも、オフに育成再契約となった。それでも、不屈の闘志で這い上がり、今年7月に再び支配下契約を結んだ。

一軍復帰を果たし、今季はここまで7試合の登板で防御率1.80の好成績をマーク。ただ、直近2試合の登板は2四球を与えるなど、抜群の投球とは言えない状況だった。

シーズン最終盤を迎えた9月、ファームで課題を改善し一軍のマウンドに帰ってくることができるだろうか。

吉野光樹

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／80kg

・生年月日：1998年7月19日

・経歴：九州学院高 - 上武大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2022年ドラフト2位

即戦力の期待を受けているだけに、物足りない成績となっているのが吉野光樹だ。

上武大では2年秋からエースとして奮闘すると、その後は社会人野球のトヨタ自動車に進み、2022年ドラフト2位の評価で横浜DeNAベイスターズに入団した。

早期の活躍を望まれた中、疲労骨折に悩まされたこともあり、ルーキーイヤーは二軍で防御率11.91と大苦戦。一軍デビューを飾れず、苦しいスタートとなった。

それでも、プロ2年目の昨季はファームでの成績も良化し、8月にプロ初勝利をマーク。同年は最終的に7試合の登板で3勝を挙げ、飛躍を予感させる1年を過ごした。

ところが、今季は4月のヤクルト戦での登板で5四球を与え、無失点ながら5回を投げ切れず。2度目の登板となった8月の広島戦でも、3回4失点と苦しんだ。

現時点でファームでは6勝を挙げるなど存在感を示している吉野。CS争いが激しくなっているチームの起爆剤として、一軍マウンドへ帰ってくることが出来るだろうか。

